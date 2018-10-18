Актрису Эмму Уотсон заметили с новым бойфрендом

Актрису Эмму Уотсон (Гарри Поттер, Красавица и чудовище, Сфера) сфотографировали с новым бойфрендом во время отдыха пары в Мексике.
Как сообщает People, новым избранником 28-летней Уотсон стал бизнесменом и руководитель компании Fifth Wall Ventures Management Брендан Уоллес.
Пару сфотографировали нежно целующимися в одном из местных ресторанов. Актриса была одета в белую блузку в полоску с джинсовыми шортами и бейсбольную кепку. 37-летний Уоллес - в синюю футболку с шорты цвета хаки.
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Ранее звезда Гарри Поттера встречалась с 29-летним актером Кордом Оверстритом (Хор, Сердце воина). Уотсон и Оверстрита сфотографировали во время поцелуев в Лос-Анджелесе в июне, хотя в мае пара якобы рассталась после нескольких месяцев отношений.
Брендан Уоллес – выпускник университетов Стэнфорда и Принстона. В настоящее время он является соучредителем и управляющим партнером Fifth Wall Ventures, венчурного фонда, который инвестирует в технологические решения для индустрии недвижимости. Живет в Лос-Анджелесе.
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