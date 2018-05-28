Актеры Игры престолов Кит Харингтон и Роуз Лесли назвали дату свадьбы

Кит Харингтон и Роуз Лесли сообщили, что их свадьба состоится 23 июня. Об этом пишет Harper's Bazaar.

Актеры, которые познакомились на съемочной площадке популярного сериала Игра престолов, перенесли свою экранную любовь в реальную жизнь. И пока многие из нас очарованы недавней свадьбой принца Гарри и Меган Маркл, поклонники Кита Харингтон и Роуз Лесли ждут торжественную церемонию бракосочетания любимых актеров.

До свадьбы Кита и Роуз остается меньше месяца. Несмотря на то, что в одном из интервью актриса утверждала, что готовиться к свадьбе в условиях постоянных съемок в различных проектах им сложно, пара все-таки назначила дату свадьбы и разослала гостям пригласительные.

Свадьба Кита Харингтона и Роуз Лесли состоится в фамильном замке невесты в Западном Гариохе, Шотландия. По всей видимости, церемония будет крайне романтичной.

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