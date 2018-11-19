Красивая и смелая. 66-летняя украинская модель вошла в список 100 влиятельных женщин от ВВС

66-летняя жительница села Калиновка Николаевской области Лариса Михальцова вошла в список BBC 100 Women – самых влиятельных и вдохновляющих женщин мира.

«Лариса - учитель игры на аккордеоне, впервые стала моделью в возрасте 63 лет», - пишет о вошедшей в рейтинг украинке ВВС.

Список BBC 100 Women 2018 года был объявлен в понедельник, 19 ноября. В него вошли женщины из более 60 стран, в возрасте от 15 до 94 лет, различных профессий и видов деятельности.

В частности, в списке ВВС можно встретить чилийскую писательницу и журналистку Исабель Альенде, парламентария из Непала Уму Деви Бади, специалистку в отрасли вычислительных машин и систем, исследовательницу искусственного интеллекта Джой Буоламвини, дочь Билла Клинтона, журналистку Челси Клинтон, 67-го президента Нью-Йоркской фондовой биржи Стейси Каннингем, актрису из Свазиленда Нома Думезвени, китайскую певицу G.E.M., бывшую премьер-министра Австралии Джулию Гиллард, мэра Мехико Клаудию Шейнбаум.

66-летняя украинка Лариса Михальцова также попала в список этого года. Она более 40 лет играет на баяне и учит играть детей в музыкальной школе. В 63 года она снялась в качестве модели в своей первой фотосессии. Попав в модельное агентство для людей зрелого возраста Oldushka, Михальцова снялась для обложки журнала для парикмахеров и даже вышла на подиум во Франкфурте.

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