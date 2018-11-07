33 красавца. Самые сексуальные мужчины из ныне живущих по версии People за всю историю

Вчера, 6 ноября, журнал People назвал британского актера Идриса Эльбу самым сексуальным мужчиной из ныне живущих за 2018 год. Начиная с 1985 года каждый год журнал определяет самого сексуального мужчину. Всего такое звание получили 33 человека, в их числе оказалась самая сексуальная пара.

Интересно, что звание Самых сексуальных мужчин из ныне живущих по версии журнала People получают в подавляющем большинстве актеры, в их стройные ряды затесались только четверо «инородцев» - два музыканта Блейк Шелтон и Адам Левин, футболист Дэвид Бекхэм и журналист Джон Кеннеди-младший. Четверо по два раза были отмечены этим почетным званием – Джонни Депп, Джордж Клуни, Брэд Питт и Ричард Гир. Двое получили звание Самого сексуального мужчины будучи уже в почтенном возрасте – это Шон Коннери (59) и Харрисон Форд (56). Среди мужчин в списке оказалась женщина - Синди Кроуфорд. В 1993 и 1994 годах самыми популярными оказались она и ее муж Ричард Гир. Потому для них сделали исключение и наградили, как Самую сексуальную пару. В списке уже есть потери – Патрик Суэйзи умер в 2009 году после продолжительной болезни и Джон Кеннеди-младший погиб в авиакатастрофе в 1999 году.

И так, кто же они – Самые сексуальные мужчины из ныне живущих? И согласны ли вы с выбором?

2018. Идрис Эльба

Британский актер, звезда сериала Лютер

Что сказал, когда узнал новость:

«Да ладно, нет. В самом деле?» Я пошел посмотреть на себя в зеркало: «Да, сегодня ты такой сексуальный…», - сказал я себе. А если честно, то да, это приятный сюрприз. Мысль о том, что я стал самым сексуальным мужчиной мира из ныне живущих тешит мое самолюбие».

2017. Блейк Шелтон

Американский кантри-исполнитель

Что сказал, когда узнал новость:

«Должно быть, в мире уже закончились все красивые мужчины».

2016. Двейн Джонсон

Американский актер и известный рестлер

Что сказал, когда узнал новость:

«Ого, я почти достиг вершины».

2015. Дэвид Бекхэм

Футболист

Что сказал, когда узнал новость:

«Я никогда не ощущал себя привлекательным, сексуальным человеком».

2014. Крис Хемсворт

Австралийский актер, наиболее известен за роль Тора во вселенной Marvel





2013. Адам Левин

Американский музыкант, лидер группы Maroon 5



Что сказал, когда узнал новость:

«Думаю, что это звание станет поводом для шуток в кругу моих друзей на ближайшие 20 лет».

2012. Ченнинг Тейтум

Американский актер, продюсер и модель

Что сказал, когда узнал новость:

«Сначала я подумал: «Да вы издеваетесь?!» То же самое сказала моя жена, когда об этом узнала».

2011. Брэдли Купер

Американский актер

Что сказал, когда узнал новость:

«Я подумал, что это действительно здорово, когда парень, не похожий на модель, может иметь такое звание. Иногда я могу отлично выглядеть, а иногда выгляжу просто ужасно».

2010. Райан Рейнольдс

Канадский актер

Что сказал, когда узнал новость:

«Самое сложное теперь в разговоре с незнакомцами поддерживать имидж. А еще теперь до конца моей жизни моя семья будет надо мной подшучивать».

2009. Джонни Депп

Американский актер, продюсер и музыкант

Что сказал, когда узнал новость:

«Надеюсь, я не упаду в обморок».

2008. Хью Джекман

Австралийский актер театра и кино

Что сказал, когда узнал новость:

«Мне нравится мой внутренний мир».

2007. Мэтт Деймон

Американский актер, продюсер, сценарист

Что сказал, когда узнал новость:

«Вы дали моему старику повод гордиться до конца жизни».

2006. Джордж Клуни

Американский актер, режиссер, продюсер

Что сказал, когда узнал новость:

«Я не считаю награды».

2005. Мэттью Макконахи

Американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер

Что сказал, когда узнал новость:

«Интересно, какие роли мне теперь будут предлагать».

2004. Джуд Лоу

Британский актер театра и кино

За него высказалась Наоми Кемпбэлл:

«Он самый красивый мужчина, когда либо живший на земле. Он словно сошел с картины».

2003. Джонни Депп

Американский актер, продюсер и музыкант

Что сказал, когда узнал новость:

«Жизнь прекрасна, так почему бы и нет? Я пират, в конце концов!»

2002. Бен Аффлек

Американский актер, режиссер, продюсер

За него высказался Кевин Смит:

«Девушек так и тянет к нему. Он идеальный человек: общительный, красивый, щедрый и умный».

2001. Пирс Броснан

Британский и американский актер и продюсер

За него высказалась Джулианна Маргулис:

«Нет в этом мире ничего более сексуального, чем великолепный мужчина, который держит одной рукой жену, а другой – ребенка».

2000. Брэд Питт

Американский актер и режиссер

1999. Ричард Гир

Американский актер

1998. Харрисон Форд

Американский актер

Что сказал, когда узнал новость:

«Откуда такая внезапная любовь к старику? (На тот момент Харрисону Форду исполнилось 56 лет.) Я никогда не чувствовал себя сексуально. У меня прохладные отношения с зеркалом».

1997. Джордж Клуни

Американский актер, режиссер, продюсер

1996. Дензел Вашингтон

Американский актер, режиссер, продюсер

Что сказал, когда узнал новость:

«Я не задерживаюсь у зеркала и не говорю: Эгей, секси-мен!»

1995. Брэд Питт

Американский актер, режиссер, продюсер

1994-1993. Самая сексуальная пара – Синди Кроуфорд и Ричард Гир

Американская топ-модель и американский актер прожили в браке с 1991 по 1995 годы.

Что сказал, когда узнал новость:

«Ричард любит меня без макияжа и с хвостиком, - сказала Кроуфорд, - И если этого достаточно для него, то этого и достаточно и для меня».

1992. Ник Нолти

Американский актер

1991. Патрик Суэйзи

Американский актер и танцор

1990. Том Круз

Американский актер

1989. Шон Коннери

Британский актер и режиссер

Что сказал, когда узнал новость:

«Я потерял дар речи!»

1988. Джон Фицджеральд Кеннеди-младший

Американский журналист и адвокат

1987. Гарри Хэмлин

Американский актер, наиболее известен ролью в сериале Законы Лос-Анджелеса

Что сказал, когда узнал новость:

«Безусловно, когда я смотрю на себя в зеркало, я не отворачиваюсь. Но это не то, над чем я постоянно думаю».

1986. Марк Хармон

Американский актер кино и театра

Что сказал, когда узнал новость:

«Когда я смотрю на себя в зеркало, я вижу только вставные зубы и футбольные шрамы».

1985. Мел Гибсон

Австралийский и американский актер, режиссер, продюсер

Что сказал, когда узнал новость:

«События развиваются слишком быстро».

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