33 красавца. Самые сексуальные мужчины из ныне живущих по версии People за всю историю

Вчера, 6 ноября, журнал People назвал британского актера Идриса Эльбу самым сексуальным мужчиной из ныне живущих за 2018 год. Начиная с 1985 года каждый год журнал определяет самого сексуального мужчину. Всего такое звание получили 33 человека, в их числе оказалась самая сексуальная пара.
Интересно, что звание Самых сексуальных мужчин из ныне живущих по версии журнала People получают в подавляющем большинстве актеры, в их стройные ряды затесались только четверо «инородцев» - два музыканта Блейк Шелтон и Адам Левин, футболист Дэвид Бекхэм и журналист Джон Кеннеди-младший. Четверо по два раза были отмечены этим почетным званием – Джонни Депп, Джордж Клуни, Брэд Питт и Ричард Гир. Двое получили звание Самого сексуального мужчины будучи уже в почтенном возрасте – это Шон Коннери (59) и Харрисон Форд (56). Среди мужчин в списке оказалась женщина - Синди Кроуфорд. В 1993 и 1994 годах самыми популярными оказались она и ее муж Ричард Гир. Потому для них сделали исключение и наградили, как Самую сексуальную пару. В списке уже есть потери – Патрик Суэйзи умер в 2009 году после продолжительной болезни и Джон Кеннеди-младший погиб в авиакатастрофе в 1999 году.
И так, кто же они – Самые сексуальные мужчины из ныне живущих? И согласны ли вы с выбором?
2018. Идрис Эльба
Британский актер, звезда сериала Лютер
Что сказал, когда узнал новость:
«Да ладно, нет. В самом деле?» Я пошел посмотреть на себя в зеркало: «Да, сегодня ты такой сексуальный…», - сказал я себе. А если честно, то да, это приятный сюрприз. Мысль о том, что я стал самым сексуальным мужчиной мира из ныне живущих тешит мое самолюбие».
2017. Блейк Шелтон
Американский кантри-исполнитель
Что сказал, когда узнал новость:
«Должно быть, в мире уже закончились все красивые мужчины».
2016. Двейн Джонсон
Американский актер и известный рестлер
Что сказал, когда узнал новость:
«Ого, я почти достиг вершины».
2015. Дэвид Бекхэм
Футболист
Что сказал, когда узнал новость:
«Я никогда не ощущал себя привлекательным, сексуальным человеком».
2014. Крис Хемсворт
Австралийский актер, наиболее известен за роль Тора во вселенной Marvel
2013. Адам Левин
Американский музыкант, лидер группы Maroon 5
Что сказал, когда узнал новость:
«Думаю, что это звание станет поводом для шуток в кругу моих друзей на ближайшие 20 лет».
2012. Ченнинг Тейтум
Американский актер, продюсер и модель
Что сказал, когда узнал новость:
«Сначала я подумал: «Да вы издеваетесь?!» То же самое сказала моя жена, когда об этом узнала».
2011. Брэдли Купер
Американский актер
Что сказал, когда узнал новость:
«Я подумал, что это действительно здорово, когда парень, не похожий на модель, может иметь такое звание. Иногда я могу отлично выглядеть, а иногда выгляжу просто ужасно».
2010. Райан Рейнольдс
Канадский актер
Что сказал, когда узнал новость:
«Самое сложное теперь в разговоре с незнакомцами поддерживать имидж. А еще теперь до конца моей жизни моя семья будет надо мной подшучивать».
2009. Джонни Депп
Американский актер, продюсер и музыкант
Что сказал, когда узнал новость:
«Надеюсь, я не упаду в обморок».
2008. Хью Джекман
Австралийский актер театра и кино
Что сказал, когда узнал новость:
«Мне нравится мой внутренний мир».
2007. Мэтт Деймон
Американский актер, продюсер, сценарист
Что сказал, когда узнал новость:
«Вы дали моему старику повод гордиться до конца жизни».
2006. Джордж Клуни
Американский актер, режиссер, продюсер
Что сказал, когда узнал новость:
«Я не считаю награды».
2005. Мэттью Макконахи
Американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер
Что сказал, когда узнал новость:
«Интересно, какие роли мне теперь будут предлагать».
2004. Джуд Лоу
Британский актер театра и кино
За него высказалась Наоми Кемпбэлл:
«Он самый красивый мужчина, когда либо живший на земле. Он словно сошел с картины».
2003. Джонни Депп
Американский актер, продюсер и музыкант
Что сказал, когда узнал новость:
«Жизнь прекрасна, так почему бы и нет? Я пират, в конце концов!»
2002. Бен Аффлек
Американский актер, режиссер, продюсер
За него высказался Кевин Смит:
«Девушек так и тянет к нему. Он идеальный человек: общительный, красивый, щедрый и умный».
2001. Пирс Броснан
Британский и американский актер и продюсер
За него высказалась Джулианна Маргулис:
«Нет в этом мире ничего более сексуального, чем великолепный мужчина, который держит одной рукой жену, а другой – ребенка».
2000. Брэд Питт
Американский актер и режиссер
1999. Ричард Гир
Американский актер
1998. Харрисон Форд
Американский актер
Что сказал, когда узнал новость:
«Откуда такая внезапная любовь к старику? (На тот момент Харрисону Форду исполнилось 56 лет.) Я никогда не чувствовал себя сексуально. У меня прохладные отношения с зеркалом».
1997. Джордж Клуни
Американский актер, режиссер, продюсер
1996. Дензел Вашингтон
Американский актер, режиссер, продюсер
Что сказал, когда узнал новость:
«Я не задерживаюсь у зеркала и не говорю: Эгей, секси-мен!»
1995. Брэд Питт
Американский актер, режиссер, продюсер
1994-1993. Самая сексуальная пара – Синди Кроуфорд и Ричард Гир
Американская топ-модель и американский актер прожили в браке с 1991 по 1995 годы.
Что сказал, когда узнал новость:
«Ричард любит меня без макияжа и с хвостиком, - сказала Кроуфорд, - И если этого достаточно для него, то этого и достаточно и для меня».
1992. Ник Нолти
Американский актер
1991. Патрик Суэйзи
Американский актер и танцор
1990. Том Круз
Американский актер
1989. Шон Коннери
Британский актер и режиссер
Что сказал, когда узнал новость:
«Я потерял дар речи!»
1988. Джон Фицджеральд Кеннеди-младший
Американский журналист и адвокат
1987. Гарри Хэмлин
Американский актер, наиболее известен ролью в сериале Законы Лос-Анджелеса
Что сказал, когда узнал новость:
«Безусловно, когда я смотрю на себя в зеркало, я не отворачиваюсь. Но это не то, над чем я постоянно думаю».
1986. Марк Хармон
Американский актер кино и театра
Что сказал, когда узнал новость:
«Когда я смотрю на себя в зеркало, я вижу только вставные зубы и футбольные шрамы».
1985. Мел Гибсон
Австралийский и американский актер, режиссер, продюсер
Что сказал, когда узнал новость:
«События развиваются слишком быстро».
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