2 млн лайков. Ким Кардашьян опубликовала школьное фото

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян поделилась с поклонниками редким школьным фото.

37-летняя светская львица опубликовала в Instagram снимок, на котором изображена вместе со своими лучшими подругами – сестрой Кортни Кардашьян и близкой подругой Эллисон Стеттер.

«Лучшие школьные подруги Эллисон и Корт», - написала звезда.

Фото набрало почти 2,6 млн лайков и 16 тысяч комментариев, в которых фолловеры обсуждали внешность 13-летней Кардашьян, делая предположения на тему того, какие пластические операции перенесла знаменитость. В частности, сравнив свежие снимки звезды со школьным кадром, фаны пришли к выводу, что Кардашьян изменила, как минимум, форму носа и губ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram High School Besties Allison & Kourt Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 14 Окт 2018 в 8:12 PDT

Кроме того, на днях Кардашьян поделилась снимком, на котором изображена со своими детьми - Чикаго на руках и Сейнтом, которого держит за руку. Фото набрало в Instagram свыше 3 млн лайков и послужило поводом для новой волны критики в адрес звездной мамы. Так, в комментариях к снимку пользователи Сети осудили Кардашьян за то, что ее сын сосет пустышку. Звезда резко отреагировала на негативные замечания фолловеров, сообщив, что ее ребенок изображен на снимке с конфетой:

«Скучаю по своим малышам! P.S. мамшеймеры, это не соска, он ест конфету!», - написала она.

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