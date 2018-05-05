1 млн долларов за пост. Кайли Дженнер стала самой дорогой звездой в Instagram

Американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер, построившая бизнес-империю на собственном бренде косметики, побила рекорд поп-певицы Бейонсе, став самой дорогой звездой в Instagram.

По данным аналитического агентства D’Marie Analytics, стоимость одного рекламного поста на ее странице в популярном фотоприложении составляет не менее 1 млн долларов, пишет Maxim. Аналитики компании добавили, что 20-летняя Дженнер публикует рекламные публикации на своих личных страницах в соцсетях достаточно редко и всегда сопровождает их хэштегом #ad.

«Кайли стала мировым брендом. Эта молодая девушка-предприниматель достигла вершины успеха и стала невероятно влиятельной персоной в индустрии рекламы и маркетинга. Такого успеха порой не могут достичь даже самые опытные профессионалы», - отмечают в агентстве.

Они также отметили, что успех Дженнер в соцсетях свидетельствует не только о ее предпринимательском таланте, но и о том, что в рекламной индустрии происходят глобальные перемены. D’Marie Analytics приводит в пример стоимость 30-секундной рекламы на 2018 Super Bowl, которая составила 5 млн долларов, отмечая, что в ближайшем будущем вполне можно ожидать, что стоимость рекламы в соцсетях и на крупнейших ивентах в мире может быть одинаковой.

Напомним, ранее Кайли Дженнер с помощью всего одного твита обрушила акции популярной социальной сети Snapchat на 1,3 миллиарда долларов рыночной стоимости.

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