Женщине легко сделать больно. Натали Портман о киноиндустрии и сексуальных домогательствах в Голливуде

Голливудская актриса Натали Портман украсила обложку декабрьского номера журнала Vanity Fair, в интервью которому затронула тему сексуальных домогательств в Голливуде.

Для свежего номера издания 37-летняя кинозвезда снялась в элегантной фотосесси, примерив вечерние платья из новых коллекций таких Домов моды, как Oscar de la Renta, Miu Miu и Calvin Klein. Автором фотосета выступил американский художник и фотограф Эрик Мадиган Хек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vanity Fair (@vanityfair) 30 Окт 2018 в 9:00 PDT

В интервью с Vanity Fair Портман прокомментировала сексуальные домогательства в Голливуде, отметив, что ей повезло не иметь такого опыта: «Мне повезло не иметь такого опыта. И мне было больно узнать, что так много женщин проходили это прямо рядом со мной. Эшли Джадд, Мира Сорвино, Ума Турман – женщины, которыми я всегда восхищалась и с которыми мне посчастливилось работать… Они всегда были невероятно добры ко мне и всегда поддерживали меня. Это потрясающие примеры для подражания. Мне было очень больно узнать, что они прошли через это», - сообщила актриса.

Портман также добавила, что в киноиндустрии всегда было легко обидеть женщину:

«Наша культура – место, где мужчины довольно часто ведут себя абсолютно неуместно. В этой культуре женщину легко обидеть. Но есть и вторая сторона медали, ведь мы привыкли называть мужчин «плохими парнями», а с недавних пор они стали не просто плохими парнями, а настоящими абьюзерами», - добавила она.

Отметим, в честь выхода свежего номера с Портман на обложке, Vanity Fair опубликовал на YouTube ролик, в котором актриса вспоминает свои роли в фильмах с самого начала карьеры, комментируя наиболее яркие из них.

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