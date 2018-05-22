Женщина-тайна. Летиция Каста снялась в фотосессии культового Жана-Батиста Мондино

Известный модный фотограф и режиссер Жан-Батист Мондино стал автором новой фотосессии французской топ-модели и актрисы Летиции Касты, сделанной для нового номера журнала Madame Figaro.

В майском издании французского глянца 40-летняя Каста появилась в привычном для себя соблазнительном образе. Актриса позировала Мондино на пляже в стильных образах, подобранных стилистом Барброй Луисон, которая стремилась подчеркнуть элегантность героини съемки.

Это не первое сотрудничество Мондино и Касты. Он фотографировал актрису для различных глянцевых изданий на разных этапах ее карьеры. По признанию фотографа, работать с Кастой всегда интересно:

«Мне посчастливилось фотографировать ее в разное время. Она по-прежнему очень загадочна. Ее благородная сдержанность и типичное французское равнодушие делают ее потрясающей моделью, с которой всегда интересно работать. Летиция – женщина-тайна, настоящий деликатес», - комментирует модную съемку фотограф.

В интервью с Madame Figaro Каста признается, что считает самым главным в жизни – личностное развитие:

«Самое главное в жизни - это сама жизнь. Нужно выходить из своей зоны комфорта и все время учиться. Нужно уметь смотреть на вещи под разными углами, нужно уметь быть пластичным. Оптимистом быть не просто, но этому также, как и всему остальному, можно научиться», - говорит звезда.

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