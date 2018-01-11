"Женщин учат не мечтать так сильно, как мужчины". Серена Уильямс с дочерью Алексис Олимпией в объективе Марио Тестино

Популярная теннисистка Серена Уильямс, которая недавно впервые стала мамой, украсила обложку февральского номера Vogue и рассказала о радости материнства

«Честно говоря, есть что-то действительно привлекательное в идее переезда в Сан-Франциско и в том, чтобы просто быть мамой», - говорит Уильямс.

При этом она отметила, что не теряет спортивных амбиций и намерена выиграть больше кубков Большого шлема.

«Бывает, я слишком беспокоюсь, что пропускаю матчи, но чувствую, что эта тревога исчезла, когда родилась Олимпия, - объясняет Серена. - Зная, что у меня есть этот красивый ребенок дома, я чувствую, что мне не нужно участвовать в другом матче».

Фото: Mario Testino / Vogue

«Мне не нужны деньги или титулы, или престиж, - уточняет она. - Я хочу их, но они мне не нужны. Это разные чувства для меня».

Спортсменка говорит, что она с дочерью «не будет проводить ни дня порознь, пока ей не исполнится 18 лет». «Сейчас, когда мне 36 лет, и я смотрю на своего ребенка, я вспоминаю, что это было одной из моих целей, когда я был маленькой, до того, как теннис взял верх, когда я все еще была нормальной девочкой, которая играла с куклами», - сказала Серена.

Фото: Mario Testino / Vogue

«Я думаю, что иногда женщины ограничивают себя», - говорит Уильямс. - Я не уверена, почему мы так думаем, но я знаю, что нас иногда учат не мечтать так сильно, как мужчины, не верить, что мы можем быть президентом или генеральным директором, когда в той же семье мальчику говорят, что он может быть всем, кем захочет».

Серена добавляет: «Я так рада, что у меня дочь. Я хочу научить ее, что нет никаких ограничений».

Фото: Mario Testino / Vogue

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