Взяла высоту. Джулия Робертс покорила горы в платьях Haute Couture и рассказала о своем главном страхе

Голливудская актриса Джулия Робертс стала главной героиней октябрьского номера американского Harper's Bazaar.

Накануне своего 51-летия, которое она отметит 28 октября, Робертс приняла участие в одной из самых ярких фотосессий в своей карьере.

Актриса позировала в горах в платьях от Dior, Gabriela Hearst, Gucci, Giambattista Valli и других премиальных брендов. Свою новую фотосессию Робертс посвятила своему главному страху – акрофобии.

В откровенной беседе с Опрой Уинфри, которая выступила приглашенным интервьюером Harper's Bazaar, Робертс рассказала о страхе высоты, который получила «в наследство» от своего отца.

«Я очень боюсь высоты. Мой отец тоже всю жизнь боялся высоты, поэтому этот страх можно назвать наследственным. Около семи лет назад нас с мужем Дэнни пригласили в горный поход. И тогда я подумала, Господи, как же я это сделаю, ведь я так боюсь высоты. Но я решилась на это, потому что не была уверена, остался ли этот страх со мной, ведь все эти годы я избегала высоты. Что ж, могу теперь с уверенностью сказать, что страх остался. Это были самые мучительные семь или восемь часов в моей жизни. Это не просто страх, это состояние, когда ваше тело перестает вам принадлежать, когда стоит ком в горле и не дает дышать. Это абсолютно реальное физическое состояние», - призналась Робертс.

Актриса также рассказала, что согласилась на эту фотосессию, четко ограничив правила:

«Конечно, было оговорено, что меня не будут подвергать опасности. Мы снимали на той высоте, которая позволяла мне все еще улыбаться и подбрасывать вверх юбку своего роскошного платья», - добавила она.

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