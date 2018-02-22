Высокая мода в обыденной жизни. Кендалл Дженнер показала лучшие образы весны из коллекции Louis Vuitton

Одна из самых популярных моделей современности и звезда реалити-шоу Кендалл Дженнер, которая входит в десятку знаменитостей с наибольшим количеством подписчиков в Instagram, стала главной героиней корейского Vogue.
22-летняя звезда украсила две обложки мартовского номера глянца, а также снялась в модной фотосессии, продемонстрировав тренды сезона весна 2018.
Автором модной съемки выступил популярный корейский фотограф Хеа В. Канг, который снимал Дженнер в трендовых look-ах из новой коллекции культового Дома моды Louis Vuitton. Согласно задумке стилиста Кио Сона, каждый из образов, созданных исключительно с вещами из новой коллекции французского премиального бренда, является примером того, какой должна быть модная весна 2018.
Так, Дженнер примерила платья свободного кроя, трендовые жакеты из денима, грубой кожи и более элегантные модели пиджаков и пальто с узорами, отсылающими к эксцентричному барокко. Стоит отметить, что еще одним неотъемлемым элементом весеннего гардероба, согласно новой коллекции Louis Vuitton, являются жилеты.
Смотрите также
- Кендалл Дженнер приобрела особняк Чарли Шина в Беверли-Хиллз за ,55 млн
- Кайли и Кендалл Дженнер снялись в откровенной фотосессии для украинского фотографа
- Кендалл Дженнер примерила образ Мэрилин Монро в съемке для Love Magazine
- Джиджи Хадид, Карли Клосс, Кендалл Дженнер и другие модели снялись в откровенных видео для календаря Love Magazine
Смотрите также
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook
Комментарии
Правила комментирования