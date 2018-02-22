Высокая мода в обыденной жизни. Кендалл Дженнер показала лучшие образы весны из коллекции Louis Vuitton

Одна из самых популярных моделей современности и звезда реалити-шоу Кендалл Дженнер, которая входит в десятку знаменитостей с наибольшим количеством подписчиков в Instagram, стала главной героиней корейского Vogue.

22-летняя звезда украсила две обложки мартовского номера глянца, а также снялась в модной фотосессии, продемонстрировав тренды сезона весна 2018.

Автором модной съемки выступил популярный корейский фотограф Хеа В. Канг, который снимал Дженнер в трендовых look-ах из новой коллекции культового Дома моды Louis Vuitton. Согласно задумке стилиста Кио Сона, каждый из образов, созданных исключительно с вещами из новой коллекции французского премиального бренда, является примером того, какой должна быть модная весна 2018.

Так, Дженнер примерила платья свободного кроя, трендовые жакеты из денима, грубой кожи и более элегантные модели пиджаков и пальто с узорами, отсылающими к эксцентричному барокко. Стоит отметить, что еще одним неотъемлемым элементом весеннего гардероба, согласно новой коллекции Louis Vuitton, являются жилеты.

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