Все о Еве. 45-летняя супермодель подтвердила статус секс-символа

Чешская супермодель Ева Герцигова стала главной героиней нового номера французского мужского глянца Lui Magazine.

45-летняя звезда позировала норвежскому фотографу Сельве Суннсбе в соблазнительных образах. В частности, Герцигова примерила прозрачные бра и топы, а также сексуальные боди с глубоким декольте.

Новой откровенной фотосессией чешская звезда, которая входит в плеяду «золотой эпохи супермоделей 90-х», в очередной раз подтвердила статус мирового секс-символа, продемонстрировав идеальные формы и красоту «вне возраста».

Напомним, Lui Magazine специализируется на публикации откровенных фотосессий знаменитостей, включая голливудских звезд и супермоделей. В разные годы издание публиковало кадры с Моникой Беллуччи, Изабели Фонтаной, Ларой Стоун и многими другими.

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