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Все еще в деле. Клаудия Шиффер снялась в модной фотоистории Эллен фон Унверт

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47-летняя Шиффер снялась в яркой фотосессии
© Elle

47-летняя Шиффер снялась в яркой фотосессии

Немецкая супермодель Клаудия Шиффер украсила обложку юбилейного номера сингапурского Elle, который в октябре отмечает свое 30-летие. Автором модной съемки выступила культовая Эллен фон Унверт.

48-летняя легенда мировой индустрии моды приняла участие в яркой фотосессии для глянца, появившись на страницах октябрьского номера в шубах, нарядах с анималистичными принтами, а также в одежде из натуральной кожи.

В Сети успели раскритиковать выбор образов для фотосессии. В частности, защитники животных осудили редакцию издания Elle, а также саму Шиффер за ношение натурального меха и кожи.

Тем временем, супермодель осталась довольна модной съемкой, о чем сообщила на своей странице в Instagram, поблагодарив глянец за красивую обложку:

«Спасибо, дорогой Elle, за шикарную обложку!», - написала звезда.

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Публикация от Claudia Schiffer (@claudiaschiffer)

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