Все еще в деле. Клаудия Шиффер снялась в модной фотоистории Эллен фон Унверт

Немецкая супермодель Клаудия Шиффер украсила обложку юбилейного номера сингапурского Elle, который в октябре отмечает свое 30-летие. Автором модной съемки выступила культовая Эллен фон Унверт.
48-летняя легенда мировой индустрии моды приняла участие в яркой фотосессии для глянца, появившись на страницах октябрьского номера в шубах, нарядах с анималистичными принтами, а также в одежде из натуральной кожи.
В Сети успели раскритиковать выбор образов для фотосессии. В частности, защитники животных осудили редакцию издания Elle, а также саму Шиффер за ношение натурального меха и кожи.
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Тем временем, супермодель осталась довольна модной съемкой, о чем сообщила на своей странице в Instagram, поблагодарив глянец за красивую обложку:
«Спасибо, дорогой Elle, за шикарную обложку!», - написала звезда.
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