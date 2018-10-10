Все еще в деле. Клаудия Шиффер снялась в модной фотоистории Эллен фон Унверт

Немецкая супермодель Клаудия Шиффер украсила обложку юбилейного номера сингапурского Elle, который в октябре отмечает свое 30-летие. Автором модной съемки выступила культовая Эллен фон Унверт.

48-летняя легенда мировой индустрии моды приняла участие в яркой фотосессии для глянца, появившись на страницах октябрьского номера в шубах, нарядах с анималистичными принтами, а также в одежде из натуральной кожи.

В Сети успели раскритиковать выбор образов для фотосессии. В частности, защитники животных осудили редакцию издания Elle, а также саму Шиффер за ношение натурального меха и кожи.

Тем временем, супермодель осталась довольна модной съемкой, о чем сообщила на своей странице в Instagram, поблагодарив глянец за красивую обложку:

«Спасибо, дорогой Elle, за шикарную обложку!», - написала звезда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Claudia Schiffer (@claudiaschiffer) 1 Окт 2018 в 7:24 PDT

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