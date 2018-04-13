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Все еще супер. Откровенная фотосъемка Наоми Кэмпбелл вызвала дискуссии в Сети

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Супермодель снялась в новой фотосессии
© Numero

Супермодель снялась в новой фотосессии

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл снялась в откровенной фотосессии культового немецкого фотографа Петера Линдберга.

На черно-белых кадрах, опубликованных в свежем номере журнала Numero, 47-летняя легенда мира моды появилась в откровенных образах, а также топлесс.

По признанию Линдберга, на фото, выполненных в его фирменном raw-стиле, он стремился показать чувственность и грациозность одной из самых знаменитых моделей мира. Съемки фотосессии проходили в Париже.

На своей странице в Instagram Кэмпбелл поблагодарила Линдберга, а также основателя и редактора журнала Numero Бабет Джиан за совместную работу:

«Магический динамичный дуэт Петер Линдберг и Бабет Джиан. Я получила невероятное удовольствие, работая с вами над новым номером Numero. Любовь, радость и так много смеха. Я люблю вас!», - написала супермодель.

Откровенные кадры с полуобнаженной звездой вызвали неоднозначную реакцию в Сети. Пока некоторые пользователи восхищенно обсуждали безупречную физическую форму Кэмпбелл, другие критиковали ее за участие в откровенных фотосессиях и призывали вспомнить о возрасте, в котором, по их мнению, подобные съемки уже неуместны.

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