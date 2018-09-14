Все еще секс. Шэрон Стоун снялась в модной фотоистории

Голливудская актриса Шэрон Стоун приняла участие в съемках новой фотосессии для издания Editorialist Magazine.
60-летняя американская кинозвезда позировала известному фотографу Джеймсу Уайту в стильных осенних образах, продемонстрировав ключевые тренды сезона – традиционный тренч от The Row, брючный костюм в клетку от Gabriela Hearst, а также лаконичное черное платье от Versace.
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Каждый из образов, подобранный для съемки стилистом Кейт Дэвидсон Хадсон, подчеркивал элегантность Стоун, которая продемонстрировала стройные формы и присущую ей сексуальность с помощью глубоких вырезов, обнажающих ноги, а также откровенного декольте.
Снимки были опубликованы на официальной странице актрисы в Instagram, а также в аккаунте Джеймса Уайта.
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Thank you to the extraordinary team at the @editorialistmagazine and @jameswhitefoto. (Make-Up: @missjobaker, Hair: @chadwoodhair, Dress: @versace, Trenchcoat: @therow, Blazer/Trousers: @gabrielahearst, Coat: @azzedinealaiaofficial, Blouse: @dereklam, Stylist: @katedavidsonhudson) https://bit.ly/2CMxuhR
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