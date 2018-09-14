Все еще секс. Шэрон Стоун снялась в модной фотоистории

Голливудская актриса Шэрон Стоун приняла участие в съемках новой фотосессии для издания Editorialist Magazine.

60-летняя американская кинозвезда позировала известному фотографу Джеймсу Уайту в стильных осенних образах, продемонстрировав ключевые тренды сезона – традиционный тренч от The Row, брючный костюм в клетку от Gabriela Hearst, а также лаконичное черное платье от Versace.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от James White (@jameswhitefoto) 9 Сен 2018 в 5:03 PDT

Каждый из образов, подобранный для съемки стилистом Кейт Дэвидсон Хадсон, подчеркивал элегантность Стоун, которая продемонстрировала стройные формы и присущую ей сексуальность с помощью глубоких вырезов, обнажающих ноги, а также откровенного декольте.

Снимки были опубликованы на официальной странице актрисы в Instagram, а также в аккаунте Джеймса Уайта.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sharon Stone (@sharonstone) 13 Сен 2018 в 6:37 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от James White (@jameswhitefoto) 12 Сен 2018 в 12:00 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от James White (@jameswhitefoto) 12 Сен 2018 в 11:59 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от James White (@jameswhitefoto) 11 Сен 2018 в 10:32 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от James White (@jameswhitefoto) 10 Сен 2018 в 11:51 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от James White (@jameswhitefoto) 10 Сен 2018 в 11:51 PDT

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