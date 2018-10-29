В Saint Laurent и Balenciaga. Сальма Хайек снялась в стильной фотоистории

Мексиканская актриса Сальма Хайек снялась в новой стильной фотосессии.
52-летняя звезда Голливуда стала главной героиней ноябрьского номера мексиканского Vogue, на страницах которого появилась в трендовых образах, подобранных для съемки нью-йоркским стилистом Анжело ДеСанто. Он выбрал для Хайек сдержанные осенние наряды из новых коллекций таких премиальных брендов, как Bottega Veneta, Saint Laurent и Balenciaga.
Автором фотосессии выступил известный английский фотограф Алекси Любомирски.
Две разные обложки свежего номера глянца были опубликованы на официальной странице Vogue Мексика в Instagram. Редакция издания отметила, что помимо новых кадров, в ноябрьском номере появится интервью, в котором Хайек затрагивает тему личной жизни, а также комментирует скандал с сексуальными домогательствами в Голливуде и рассказывает о глобальном движении за равенство женщин #MeToo.
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«В интервью с Vogue Сальма Хайек рассказала о влиянии феминистской волны, пронесшейся по всему миру, на личную жизнь и профессиональную деятельность. Мексиканка рассказывает о своем видении, о своих убеждениях и о своем опыте, который акцентирует внимание на четкой грани между Сальмой актрисой, женщиной, матерью и филантропом», - отмечают в мексиканском Vogue.
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