В Saint Laurent и Balenciaga. Сальма Хайек снялась в стильной фотоистории

Мексиканская актриса Сальма Хайек снялась в новой стильной фотосессии.

52-летняя звезда Голливуда стала главной героиней ноябрьского номера мексиканского Vogue, на страницах которого появилась в трендовых образах, подобранных для съемки нью-йоркским стилистом Анжело ДеСанто. Он выбрал для Хайек сдержанные осенние наряды из новых коллекций таких премиальных брендов, как Bottega Veneta, Saint Laurent и Balenciaga.

Автором фотосессии выступил известный английский фотограф Алекси Любомирски.

Две разные обложки свежего номера глянца были опубликованы на официальной странице Vogue Мексика в Instagram. Редакция издания отметила, что помимо новых кадров, в ноябрьском номере появится интервью, в котором Хайек затрагивает тему личной жизни, а также комментирует скандал с сексуальными домогательствами в Голливуде и рассказывает о глобальном движении за равенство женщин #MeToo.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vogue México y Latinoamérica (@voguemexico) 26 Окт 2018 в 7:00 PDT

«В интервью с Vogue Сальма Хайек рассказала о влиянии феминистской волны, пронесшейся по всему миру, на личную жизнь и профессиональную деятельность. Мексиканка рассказывает о своем видении, о своих убеждениях и о своем опыте, который акцентирует внимание на четкой грани между Сальмой актрисой, женщиной, матерью и филантропом», - отмечают в мексиканском Vogue.

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