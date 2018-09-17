В платье от Gucci. Звезда 50 оттенков серого снялась в гламурной фотоистории Крейга МакДина

Американская актриса Дакота Джонсон, которая прославилась благодаря роли Анастейши Стил в фильмах по мотивам эротического романа 50 оттенков серого, приняла участие в съемках новой фотосессии.
28-летняя кинозвезда стала главной героиней свежего номера журнала AnOther Magazine. Джонсон украсила обложку осенне-зимнего выпуска глянца в платье от Gucci. На страницах издания актриса появилась в не менее роскошных образах, примерив платья из перьев и велюра.
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FEARLESS – Introducing the women of #SUSPIRIA for AnOther Magazine A/W18⠀ ⠀ @dakotajohnson in @gucci and @tiffanyandco⠀ Photography by @craigmcdeanstudio⠀ Styling by @katieshillingford⠀ Interview by @bengcobb⠀ Creative direction by @marcascoli ⠀ ⠀ In stores worldwide from Thursday, 13th September⠀
В интервью с журналом Джонсон сообщила, что считает современное поколение девушек неуверенными в себе:
«Сегодня в социальных сетях можно увидеть много девушек, которые обнажают свое тело и стремятся всеми способами выглядеть красивыми, худыми и так далее. Но в действительности они не уверены в себе», - говорит актриса.
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