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В платье от Gucci. Звезда 50 оттенков серого снялась в гламурной фотоистории Крейга МакДина

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Дакота Джонсон снялась в новой фотосессии
© AnOther Magazine

Дакота Джонсон снялась в новой фотосессии

Американская актриса Дакота Джонсон, которая прославилась благодаря роли Анастейши Стил в фильмах по мотивам эротического романа 50 оттенков серого, приняла участие в съемках новой фотосессии.

28-летняя кинозвезда стала главной героиней свежего номера журнала AnOther Magazine. Джонсон украсила обложку осенне-зимнего выпуска глянца в платье от Gucci. На страницах издания актриса появилась в не менее роскошных образах, примерив платья из перьев и велюра.

В интервью с журналом Джонсон сообщила, что считает современное поколение девушек неуверенными в себе:

«Сегодня в социальных сетях можно увидеть много девушек, которые обнажают свое тело и стремятся всеми способами выглядеть красивыми, худыми и так далее. Но в действительности они не уверены в себе», - говорит актриса.

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