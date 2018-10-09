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В идеале. Джулия Робертс показала стройную фигуру в рекламе итальянского бренда

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Джулия Робертс снялась в рекламе колгот
© Calzedonia

Джулия Робертс снялась в рекламе колгот

Голливудская актриса Джулия Робертс стала главной героиней рекламного кампейна новой коллекции итальянского бренда Calzedonia, с которым сотрудничает уже третий год.

50-летняя кинозвезда предстала на рекламных кадрах в женственных образах. В частности, Робертс позировала в лаконичных платьях, стильной обуви и модных колготах из новой коллекции популярной марки.

«Работа с брендом Calzedonia позволила мне иначе взглянуть на роль колгот в женском образе», - отметила актриса, комментируя сотрудничество с брендом.

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Публикация от Julia Roberts (@juliaroberrts)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Julia Roberts (@juliaroberrts)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Julia Roberts (@juliaroberrts)

Поклонники звезды отметили, что Робертс заметно похудела. Так, на снимках, опубликованных на личной странице актрисы в Instagram, звезда демонстрирует стройные формы.

По признанию самой Робертс, похудеть ей удалось не благодаря диетам, а благодаря сложным съемкам нового проекта Возвращение домой, в ходе которых ей приходилось постоянно быть на ногах:

«Я очень сильно похудела. Настолько сильно, что теперь ношу брюки на пару размеров меньше. Честно говоря, я к этому не стремилась, но съемки нового проекта Возвращение домой оказались настолько непростыми, что мне приходилось постоянно быть на ногах, бегать по лестнице на высоких каблуках и носить тяжелые огромные сумки. Все это заменило мне каридотренировки», - сообщила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Julia Roberts (@juliaroberrts)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Julia Roberts (@juliaroberrts)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Julia Roberts (@juliaroberrts)

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