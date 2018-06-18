В черном. Кейт Мосс показала винтажные тренды из своего гардероба

Супермодель Кейт Мосс стала главной героиней свежего номера журнала More or Less Magazine.

44-летняя легенда британской моды украсила обложку весенне-летнего номера издания, для которого снялась в фотоистории Итана Джеймса Грина - молодого фотографа из Нью-Йорка.

На новых черно-белых кадрах Мосс появилась в винтажных образах из собственного гардероба, продемонстрировав стройные формы в облегающих платьях, бодисьютах и кожаных брюках от разных брендов – бюджетных и премиальных, включая Vivienne Westwood, Philip Treacy и Topshop.

По данным издания, Мосс выбирала модные образы для съемки вместе со своим другом и модным советником Джеймсом Брауном:

«Наша кавер-стар Кейт Мосс одета в свои лучшие винтажные наряды из собственного гардероба, куратором которого является ее лучший друг и тайный фешн-наставник Джеймс Браун», - отмечают в редакции журнала.

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