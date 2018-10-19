В белье. Наоми Кэмпбелл показала архивное фото из времен молодости

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл поделилась с поклонниками архивным фото, на котором изображена на пике своей карьеры.
На снимке, опубликованном в Instagram 48-летняя звезда изображена в молодости в черном белье со своей «фирменной» прической – высоким конским хвостом.
Стоит отметить, что накануне еще несколько знаменитостей поделились снимками «из прошлого». Так, фото из молодости показала супермодель Клаудия Шиффер и голливудская актриса Шэрон Стоун.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Кэмпбелл также показала два фото, которые были сделаны во время встречи с премьер-министром Терезой Мэй на Даунинг-стрит.
В подписи к снимку Кэмпбелл сообщила, о чем говорила с британским политиком:
«Мы с премьер-министром обсудили ряд вопросов, включая продолжающуюся борьбу за расовое равенство, а также неотложные проблемы с психическим здоровьем, которые затрагивают молодых девушек в Великобритании, - особенно вопросы, связанные с низкой самооценкой. Я заметила тревожный рост подобных проблем с психическим здоровьем среди молодежи в Великобритании, особенно у молодых девушек. Я была очень впечатлена желанием премьер-министра признать и решать эти проблемы. Я, в свою очередь, также пообещала поддержать премьер-министра в решении этих вопросов», - сообщила супермодель.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Смотрите также
- Наоми Кэмпбелл, Джиджи Хадид и другие. Лучшие наряды звезд на Неделе моды в Нью-Йорке
- Не беременна. Наоми Кэмпбелл опубликовала фото в бикини
- В Сети обсуждают возможную беременность 48-летней Наоми Кэмпбелл
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook
Журнал Новое Время №38
Тема номера — Спецназ Кремля. Российское ГРУ превратилось в монстра с многомиллиардным бюджетом, который смешит мир нелепым поведением своих «шпионов».Читать журнал онлайн
Комментарии
Правила комментирования