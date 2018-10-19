В белье. Наоми Кэмпбелл показала архивное фото из времен молодости

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл поделилась с поклонниками архивным фото, на котором изображена на пике своей карьеры.

На снимке, опубликованном в Instagram 48-летняя звезда изображена в молодости в черном белье со своей «фирменной» прической – высоким конским хвостом.

Стоит отметить, что накануне еще несколько знаменитостей поделились снимками «из прошлого». Так, фото из молодости показала супермодель Клаудия Шиффер и голливудская актриса Шэрон Стоун.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Naomi Campbell (@naomi) 18 Окт 2018 в 11:59 PDT

Кэмпбелл также показала два фото, которые были сделаны во время встречи с премьер-министром Терезой Мэй на Даунинг-стрит.

В подписи к снимку Кэмпбелл сообщила, о чем говорила с британским политиком:

«Мы с премьер-министром обсудили ряд вопросов, включая продолжающуюся борьбу за расовое равенство, а также неотложные проблемы с психическим здоровьем, которые затрагивают молодых девушек в Великобритании, - особенно вопросы, связанные с низкой самооценкой. Я заметила тревожный рост подобных проблем с психическим здоровьем среди молодежи в Великобритании, особенно у молодых девушек. Я была очень впечатлена желанием премьер-министра признать и решать эти проблемы. Я, в свою очередь, также пообещала поддержать премьер-министра в решении этих вопросов», - сообщила супермодель.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Naomi Campbell (@naomi) 16 Окт 2018 в 10:01 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Naomi Campbell (@naomi) 15 Окт 2018 в 12:28 PDT

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