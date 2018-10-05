Успешный дебют. Кейт Мосс поработала стилистом на собственной фотосессии

Культовая супермодель Кейт Мосс снялась в новой фотоистории для октябрьского номера британского Vogue.
44-летняя легенда индустрии моды появилась на страницах глянца в ярких образах, которые создала лично, выступив стилистом съемки.
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В частности, Мосс позировала в вечерних платьях с глубоким декольте, акцентировав внимание на сексуальных формах. Супермодель также примерила наряды из матовой и лакированной кожи.
Автором фотоистории, получившей название От заката до рассвета, стал известный британский фотограф и клипмейкер Ник Найт.
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