Успешный дебют. Кейт Мосс поработала стилистом на собственной фотосессии

Культовая супермодель Кейт Мосс снялась в новой фотоистории для октябрьского номера британского Vogue.

44-летняя легенда индустрии моды появилась на страницах глянца в ярких образах, которые создала лично, выступив стилистом съемки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nick Knight (@nick_knight) 10 Сен 2018 в 2:31 PDT

В частности, Мосс позировала в вечерних платьях с глубоким декольте, акцентировав внимание на сексуальных формах. Супермодель также примерила наряды из матовой и лакированной кожи.

Автором фотоистории, получившей название От заката до рассвета, стал известный британский фотограф и клипмейкер Ник Найт.

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