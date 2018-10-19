У меня были кошмары. Дакота Джонсон снялась в фотоистории Луки Гуаданьино и рассказала о работе в его Суспирии

Актриса Дакота Джонсон (50 оттенков серого, Большой всплеск) снялась для W Magazine и рассказала о своей последней работе – роли танцовщицы в фильме Луки Гуаданьино Суспирия. Интересно, что автором снимков также стал Гуаданьино.

Стилистом съемки стала Сара Мунвес, а для создания образов были использованы наряды от Valentino, Chanel, Redemption, Dior.

В интервью изданию Джонсон рассказала о сложностях и удовольствии от съемок в последней работе Гуаданьино.

«Это сумасшедший, безумный фильм, совершенно тревожный, и удивительно, насколько некомфортно он заставляет вас чувствовать себя. Если бы я не видела много фильмов ужасов, я бы подумала, что это полнейший вынос мозга», - говорит Дакота.

Фото: Luca Guadagnino

Актриса рассказывает, что очень любит смотреть хорроры: «Я действительно очарована такими историями, а Лука создает такую сложную эстетику, где мельчайшие детали создают большие эмоции… Я действительно восхищена Лукой как человеком, коллегой, художником... Ты просто хочешь отправиться с ним в какое-нибудь приключение».

Также она поделилась тем, как готовилась к роли танцовщицы, предполагающей мастерское владение своим телом. «Я танцевала балет, когда была маленькой и оставила его, когда мне было 14. За год до съемок я начала работать над своим телом с помощью силовых тренировок, чтобы создать тело той, кто долгое время был танцовщицей. Затем, за четыре-пять месяцев до съемок, я начала работать с хореографом. В то время я еще снималась в 50 оттенках. За два-три месяца до съемок я поехала в Италию, чтобы работать с другим хореографом и тренироваться с танцорами. Я продолжала обучение в пресс-туре и смотрела видео», - говорит Джонсон.

Фото: Luca Guadagnino

Актриса говорит, что съемки оказались настолько сложными, что у нее даже были ночные кошмары. «У меня были кошмары, сумасшедшие кошмары. Это не значит, что съемки были ужасными. Но это была не легкая, веселая работа. Было холодно и темно, люди получали ранения. Я получила травму. Мой персонаж, Сюзи, имеет 3-4 танцевальных номера - ну, на самом деле она во всех танцевальных номерах. Затем у нее было прослушивание - много физической активности, преобладающей актерское мастерство. Мы снимали весь день, а потом проводили пару часов в этом холодном, черном отеле. Я повредила спину, затем мой мышечный спазм дошел до такой степени, что я не могла двигаться. ... Это были опасные съемки. Такие вещи случались все время», - вспоминает Дакота.

Фото: Luca Guadagnino

Также она поделилась, что не любит позировать для фотосессий. «Для меня модные съемки очень сложные. У меня они не получаются. Я люблю одежду, люблю моду. Но позирование - это не мое. Мне некомфортно. Однако эти съемки были другие, потому что это больше о характере. Мы снимали в невероятном доме в Верхнем Уэст-Сайде - это было великолепно, и мы создали эту историю пойманной в ловушку домохозяйки, которая полностью теряет рассудок. На мне была одежда от кутюр, макияж был сумасшедшим, поэтому было весело делать что-то дикое», - говорит Джонсон.

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