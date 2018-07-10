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Три поколения в одном кадре. Ким Кардашьян снялась в рекламе Fendi с мамой и дочкой

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Ким Кардашьян снялась в рекламе Fendi
© Fendi

Ким Кардашьян снялась в рекламе Fendi

Американская реалити-стар Ким Кардашьян возглавила рекламную кампанию #MeandMyPeekaboo итальянского дома моды Fendi.

Вместе с Ким на рекламных кадрах коллекции сумок Peekaboo, которым в этом году исполняется 10 лет, появились ее мама Крис Дженнер и дочь Норт Уэст. Съемки фотосессии проходили в лос-анджелесском особняке Кардашьян, сообщает WWD.

Помимо рекламных снимков, Fendi представил мини-фильм, посвященный юбилею сумок Peekaboo с теми же героинями. Примечательно, что саундтреком к ролику стала песня супруга Кардашьян Канье Уэста Love Lockdown.

Представители итальянской марки прокомментировали новый кампейн, сообщив, что посвятили его семейным ценностям, а также историям сильных женщин, которые вдохновляют Fendi.

«Идея заключалась в том, чтобы затронуть тему и понятие семьи, ведь это и есть история нашего бренда. Женщины из семьи Кардашьян обладают сильным характером. Эта семья известна своей внешностью, но мы хотели показать их с другой, более интимной стороны», - говорит внучка основателей бренда Сильвия Вентурини Фенди.

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