Три поколения в одном кадре. Ким Кардашьян снялась в рекламе Fendi с мамой и дочкой

Американская реалити-стар Ким Кардашьян возглавила рекламную кампанию #MeandMyPeekaboo итальянского дома моды Fendi.
Вместе с Ким на рекламных кадрах коллекции сумок Peekaboo, которым в этом году исполняется 10 лет, появились ее мама Крис Дженнер и дочь Норт Уэст. Съемки фотосессии проходили в лос-анджелесском особняке Кардашьян, сообщает WWD.
Помимо рекламных снимков, Fendi представил мини-фильм, посвященный юбилею сумок Peekaboo с теми же героинями. Примечательно, что саундтреком к ролику стала песня супруга Кардашьян Канье Уэста Love Lockdown.
Thank you @FENDI for letting me shoot the new campaign video w/ @KimKardashian @KrisJenner & North West #MeandMyPeekaboo pic.twitter.com/WHtaTANGYH— Marcus Hyde (@MarcusHyde) 9 июля 2018 г.
Представители итальянской марки прокомментировали новый кампейн, сообщив, что посвятили его семейным ценностям, а также историям сильных женщин, которые вдохновляют Fendi.
«Идея заключалась в том, чтобы затронуть тему и понятие семьи, ведь это и есть история нашего бренда. Женщины из семьи Кардашьян обладают сильным характером. Эта семья известна своей внешностью, но мы хотели показать их с другой, более интимной стороны», - говорит внучка основателей бренда Сильвия Вентурини Фенди.
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