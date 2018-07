Три поколения в одном кадре. Ким Кардашьян снялась в рекламе Fendi с мамой и дочкой

Американская реалити-стар Ким Кардашьян возглавила рекламную кампанию #MeandMyPeekaboo итальянского дома моды Fendi.

Вместе с Ким на рекламных кадрах коллекции сумок Peekaboo, которым в этом году исполняется 10 лет, появились ее мама Крис Дженнер и дочь Норт Уэст. Съемки фотосессии проходили в лос-анджелесском особняке Кардашьян, сообщает WWD.

Помимо рекламных снимков, Fendi представил мини-фильм, посвященный юбилею сумок Peekaboo с теми же героинями. Примечательно, что саундтреком к ролику стала песня супруга Кардашьян Канье Уэста Love Lockdown.

Thank you @FENDI for letting me shoot the new campaign video w/ @KimKardashian @KrisJenner & North West #MeandMyPeekaboo pic.twitter.com/WHtaTANGYH