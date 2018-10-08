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Совсем взрослая. Дочь Майкла Джексона снялась в стильной фотосессии

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Дочь Джексона показала стильные образы в новой фотосессии
© Narcisse Magazine

Дочь Джексона показала стильные образы в новой фотосессии

Пэрис Джексон, дочь покойного Майкла Джексона снялась в стильной фотосессии для издания Narcisse Magazine.

На новых снимках Джексон продемонстрировала многочисленные татуировки, а также стильные образы. В частности, 20-летняя американская актриса, общественный деятель и модель позировала фотографу Дэвиду Ромеру в нарядах из новых коллекций таких премиальных брендов, как Giuseppe Zanotti, Versace и Alexandre Vauthier.

Каждый из образов был подобран для съемки креативным директором издания, стилистом Азадех Зораги, которая на своей странице в Instagram опубликовала снимки и видео, сделанные во время съемок фотосессии с Джексон.

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Публикация от Azadeh Zoraghi (@azadehzoraghi)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Azadeh Zoraghi (@azadehzoraghi)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Azadeh Zoraghi (@azadehzoraghi)

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