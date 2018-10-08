Совсем взрослая. Дочь Майкла Джексона снялась в стильной фотосессии

Пэрис Джексон, дочь покойного Майкла Джексона снялась в стильной фотосессии для издания Narcisse Magazine.

На новых снимках Джексон продемонстрировала многочисленные татуировки, а также стильные образы. В частности, 20-летняя американская актриса, общественный деятель и модель позировала фотографу Дэвиду Ромеру в нарядах из новых коллекций таких премиальных брендов, как Giuseppe Zanotti, Versace и Alexandre Vauthier.

Каждый из образов был подобран для съемки креативным директором издания, стилистом Азадех Зораги, которая на своей странице в Instagram опубликовала снимки и видео, сделанные во время съемок фотосессии с Джексон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Azadeh Zoraghi (@azadehzoraghi) 19 Сен 2018 в 2:56 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Azadeh Zoraghi (@azadehzoraghi) 25 Сен 2018 в 1:37 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Azadeh Zoraghi (@azadehzoraghi) 20 Сен 2018 в 10:54 PDT

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook