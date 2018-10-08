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Снова 90-е. Кайя Гербер продемонстрировала осенние тренды в фотосьемке для Vogue Paris

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Снова 90-е. Кайя Гербер продемонстрировала осенние тренды в фотосьемке для Vogue Paris
Фото: Mikael Jansson

Дочь супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер снялась для обложки октябрьского номера журнала Vogue Paris. В серии ярких снимков Гербер демонстрирует основные модные и бьюти-тренды.

Автором фотосета стал известный фотограф Микаэль Янссон.

На снимке, который украсил обложку, Кайя демонстрирует сразу два бьюти-лука: на двух половинах ее лица визажистом Марком Карраскилло созданы два совершенно разных макияжа.  Модель одета в платье Louis Vuitton, ее образ дополнили ожерелье и серьга Cartier.

В фотосессии Гербер демонстрирует модные тренды, вдохновленные увлечением 90-ми: тени металлик, яркие губы красных оттенков, массивные украшения, бархат и стразы.

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