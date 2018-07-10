Высокое искусство. Сергей Полунин в съемке культовых Луиджи Мурено и Янго Хенци

Сергей Полунин снялся в новой фотосессии для немецкого Vogue

Украинский артист балета Сергей Полунин принял участие в модной съемке культового дуэта фотографов Луиджи Мурено и Янго Хенци. Фотосессия получила название Modern Art (Современное искусство).

Черно-белые кадры со звездой балета были опубликованы на страницах июльского номера немецкого Vogue, для которого Полунин примерил провокационные образы. В частности, танцор позировал в белье, кардиганах и оверсайз-жакетах, надетых на голое тело.

Один из кадров был вдохновлен знаменитой фотоработой британца Альберта Уотсона, на которой Полунин похож на античную статую, застывшую в воздухе под полупрозрачной тканью. Отметим, что на оригинальном снимке Уотсона танцор повторял образ Аполлона.

Сергей Полунин в объективе Альберта Уотсона. Один из кадров в новой фотосессии был вдохновлен этой фотоработой

Каждый из образов для новой фотоистории был дополнен макияжем от визажиста Йуми Ли, в частности, припудренным лицом и черными тенями для глаз.

Компанию Полунину составила модель Фран Саммерс, которая также приняла участие в съемках фотоистории для свежего номера глянца.

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