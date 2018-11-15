Семейная фотоистория. Жизель Бундхен появилась на обложке глянца с мамой

Супермодель Жизель Бундхен снялась в новой фотоистории для бразильской версии журнала Vogue.
38-летняя звезда появилась на страницах глянца в стильных образах от Gucci, Fabiana Milazzo и других модных брендов.
Бундхен также позировала со своей мамой Ванией. Черно-белый портрет мамы и дочки украсил одну из четырех обложек бразильского глянца.
По данным редакции издания, новый фотосет Бундхен посвятила своим корням – семье, Бразилии и любви к природе. Автором новых снимков выступил ведущий бразильский рекламный и фэшн-фотограф Зи Нунс.
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Ранее Бундхен поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram кадром из нового фотосета, рассказав о своих панических атаках и борьбе с ними:
«Иногда мы чувствуем себя одинокими. Чувствуем, что нет выхода, но на самом деле это не так. Мои панические атаки были сложным испытанием. Я искала помощи у своей семьи, специалистов, учителей и друзей. Просьба о помощи – это вовсе не знак того, что вы потерпели неудачу, а знак того, что вы сильный человек и знаете, что ваша жизнь стоит того, чтобы ее спасти», - написала звезда.
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