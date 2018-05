Приходя домой, я прячу телефон подальше. Рианна - о новых отношениях и о том, что после 30-ти жизнь только начинается

Известная американская R&B- и поп-певица и актриса барбадосского происхождения Рианна украсила обложку июньского номера американского Vogue.

Певица дала журналу откровенное интервью и позировала знаменитым фотографам Мерту Алласу и Маркусу Пигготу. Для фотосессии Рианна примерила стильные купальники, серебристое платье и черное платье с блестками от Chanel, Michael Kors и Paco Rabanne.

В рамках интервью Рианна призналась, что сейчас состоит в отношениях, однако имени своего избранника не назвала. По слухам, это молодой бизнесмен из Саудовской Аравии Хассан Джамиль. Именно с ним папарацци застукали Рианну целующейся в бассейне.

"Мне кажется, до этого момента я никогда не встречала достойного человека", – охарактеризовала Рианна свой новый роман.

© Mert Alas & Marcus Piggott/Vogue

В феврале этого года Рианне исполнилось 30 лет. Певица утверждает, что в этом возрасте она впервые в своей жизни научилась находить баланс между работой и личной жизнью. Дома звезда старается откладывать телефон подальше, а на работе – вся вовлечена в творческий или предпринимательский процесс. Годы идут, поэтому время нужно тратить с умом, считает Рианна.

В 30 певица стала более серьезно думать о заботе о себе. По словам Рианны, в день своего рождения она легла спать задолго до четырех утра, а это для артистки очень рано. На следующее утро она проснулась без каких-либо следов похмелья и отправилась встречать близких друзей и семью в аэропорту.

© Mert Alas & Marcus Piggott/Vogue

Но легкой жизнь Рианны назвать нельзя. Певица занимается собственной линией декоративной косметики Fenty Beauty, развивает свой бренд белья Savage x Fenty для девушек разных типов телосложения и, конечно, покоряет мировые сцены. Жизнь певицы и бизнесвумен проходит между Лондоном и Лос-Анджелесом. Сама Рианна признается, что практически "живет" на самолетах.

Говоря о творческих планах, Рианна заявила, что планирует выпустить альбом в стиле регги. Певица – большой фанат Боба Марли, в ее плейлисте важное место заняли песни Three Little Birds, No Woman, No Cry и Redemption Song.

© Mert Alas & Marcus Piggott/Vogue

Свою родину, Барбадос, Рианна вспоминает с ностальгией и хранит в телефоне видео-сообщения от родных. "Я выросла в раю! Люди всю жизнь собирают деньги, чтобы провести там отпуск, а мне повезло там родиться", – говорит артистка.

Раздумывая о будущем материнстве, Рианна говорит, что уверена, что не будет отрывать глаз от ребенка. "Моим близким придется заставить меня нанять няню", – смеется звезда.

© Mert Alas & Marcus Piggott/Vogue

© Mert Alas & Marcus Piggott/Vogue

© Mert Alas & Marcus Piggott/Vogue

