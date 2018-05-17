Скучная версия супергероя. Райан Рейнольдс рассказал, как отличается от своих экранных персонажей

Популярный актер Райан Рейнольдс, фильм с которым в главной роли – Дедпул 2 – только вышел на большие экраны, в интервью The New York Times рассказал о постоянном чувстве беспокойства и о том, как отличается от своих экранных героев.

Перед каждым появлением на ток-шоу Рейнольдс страдает от чувства страха и приступов тошноты, а интервью для СМИ заставляют его нервничать. «Я ощущаю беспокойство, у меня всегда было беспокойство», - говорит он.

Его работа в фильме Дэдпул, создание которого заняло 11 лет и который неожиданно стал хитом, принесла исполнителю главной роли две номинации на Золотой глобус и сделала его одним из Мужчин года по версии журнала GQ (2016).

Безудержный успех первой части истории о супергерое означал, что картину Дэдпул 2 будут ждать с завышенными ожиданиями. «Когда есть какие-то ожидания, - говорит Рейнольдс, - ваш мозг всегда обрабатывает это как опасность».

В реальной жизни Рейнольдс гораздо более сдержан, чем его многочисленные персонажи, что, по его словам, удивляет людей, которых он встречал. После того, как он снялся в Короле вечеринок (2002), люди подходили к нему в барах и предлагали выпить вместе, но обнаруживали, что он был «невероятно скучной версией парня, который выглядел как их герой».

«За кулисами он не выделяется, - говорит о Райане коллега по Дэдпулу Лесли Аггамс. - Он не мистер Голливуд».

Фото: Magdalena Wosinska / The New York Times

Рейнольдс также известен своими жестокими шутками. В Интернете полно разнообразных сборников его лучших твитов – в Twitter у него 10,6 миллиона последователей – многие из которых касаются его жены Блейк Лайвли и двух маленьких дочерей.

Когда в Twitter кто-то отметил, что его дочь может однажды ответить на все шуточки, Рейнольдс написал: «Мы не учим ее читать».

Большая часть этого юмора, признает Рейнольдс, коренится в механизмах самозащиты. Он был младшим из четырех мальчиков в своей семье, которая жила в Ванкувере. Своего отца Джима Рейнольдса актер называет «диспансером стресса в нашем доме». Чтобы предотвратить недовольство отца, Райан пытался сделать что-нибудь, что могло бы успокоить его – безукоризненно убирал дом или косил газон. «Когда вы подвергаете детей стрессу, есть странный парадокс: они внезапно берут на себя то, что не должны», - вспоминает актер.

Благодаря условиям, в которых он вырос, говорит Рейнольдс, он научился быть бдительным, внимательно слушать. Его отец умер от болезни Паркинсона в 2015 году, в честь него Рейнольдс назвал свою первую дочь.

Фото: Magdalena Wosinska / The New York Times

В первый раз Рейнольдс рассмешил взрослых на съемках первого телевизионного шоу, канадской подростковой драмы под названием Hillside. Высшим школам Ванкувера предложили отправить лучших учеников на прослушивание, и хотя Райана не выбрали, он все равно пошел и получил работу.

Период двадцатилетия стал для Рейнольдса буйным, он называет его «настоящей неуправляемой фазой». «Я тусовался и просто пытался заставить себя исчезнуть в некотором роде», - вспоминает он. Он часто просыпался среди ночи, парализованный беспокойством, с мучительными мыслями о своем будущем. После того, как несколько друзей умерли от передозировок, он уменьшил количество вечеринок.

Затем он снимался в маленьких и крупных ролях с переменным успехом. До Дэдпула самыми высоко оцененными критиками его фильмами стали драмы Погребенный заживо (2010) и Прогулка по Миссисипи (2015). Провальный Зеленый фонарь сделал Рейнольдса идеальным исполнителем главной роли.

В 2012 году он женился на своей партнерше по фильму Лайвли. Пара отказалась от жизни в Голливуде и воспитывает своих детей в доме в полторах часах езды от Нью-Йорка. Райан и Блейк стали медиа-любимцами, не в последнюю очередь благодаря своим смешным перепискам в соцсетях.

На вопрос о том, как он справляется с беспокойством, которое связано со всеми рекламными интервью и неизбежными выступлениями в ток-шоу, Рейнольдс сказал, что дает много интервью в образе Дэдпула. Кроме того, он использует приложение Headspace для медитации. И, наконец, когда он выходит на «сцену», знает, что когда-то интервью закончится и благословенное облегчение придет.

«Когда занавес открывается, я включаю этого дурачка, и он берет верх, и уходит снова, как только я ухожу из кадра, - говорит Рейнольдс. - Это великий механизм самозащиты. Я полагаю, что если вы собираетесь спрыгнуть с обрыва, вы можете летать».

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