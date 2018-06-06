Принц Чарльз с бородой и юная королева. В сети опубликованы редкие кадры из жизни королевской семьи

В сети опубликованы редкие кадры из фотоархива Джона Скотта – королевского фотографа, который на протяжении 30 лет имел возможность снимать членов монаршей семьи «вне публичной жизни».

Архив, которым на данный момент владеет личный ассистент Скотта Джуди Аппелби, насчитывает свыше 4 тысяч редких кадров, передает The Telegraph. Все они были сделаны в период с 1950-х по 1980-е годы, когда фотографу был предоставлен беспрецедентный доступ к Виндзорам.

Ранее неопубликованная фотоколлекция включает в себя кадры с молодым принцем Чарльзом, улыбающейся королевой в молодости, юной принцессой Дианой и другими членами королевской семьи.

По данным британских СМИ, архив фотографий будет выставлен на аукцион 14 июня. Ожидается, что он уйдет с молотка не менее, чем за 10 тысяч фунтов стерлингов (13,4 тыс долларов).

Ее Величество в начале 1950-х годов

Королева и принцесса Маргарет. Фото датировано 1970 годом

Принцесса Маргарет, 1950-е, Балморал

Елизавета на параде в в 1951 году

Принцесса Маргарет покидает больницу после родов, 1961 год

Молодой принц Чарльз

Маленькие принц Эдвард и леди Сара Чатто, единственная дочь принцессы Маргарет и Энтони Армстронг-Джонса

Принцесса Диана и принц Чарльз. Фото сделано во время их медового месяца

На этом кадре Диана и Чарльз уже не выглядят такими счастливыми, как на предыдущем фото. Снимок был сделан в начале 1980-х.

Принц Чарльз на карнавале в Бразилии

Мать Тереза встретилась с принцем Чарльзом в 1978 году

Марк Филлипс и принцесса Анна. Фото датировано концом 1970-х годов

Королева Елизавета II на конном шоу

Елизавета любила фотографировать на немецкий фотоаппарат Leica

Нет, это не Гарри. На фото изображен принц Чарльз во времена, когда носил бороду. Пользователи сети активно обсуждают редкий кадр, отмечая невероятное сходство Чарльза и Гарри.

Елизавета на скачках в 1970-х годах

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