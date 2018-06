Пати на Оскаре и Обама с Байденом. 10 культовых селфи знаменитостей

Сегодня, 21 июня в мире отмечают День селфи.

Автопортреты, ставшие неотъемлемой частью жизни современного человека, приобрели особую популярность благодаря знаменитостям, которые регулярно публикуют селфи на своих страницах в соцсетях. Некоторые из них не только набрали миллионы лайков, но и вошли в историю эры смартфонов.

В День селфи предлагаем вместе с НВ Style вспомнить ставшие культовыми кадры знаменитостей – от совместного снимка мировых звезд на Оскаре до откровенного миррор-селфи Ким Кардашьян.

If only Bradley's arm was longer. Best photo ever. #oscars pic.twitter.com/C9U5NOtGap