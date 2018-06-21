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Пати на Оскаре и Обама с Байденом. 10 культовых селфи знаменитостей

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Сегодня отмечают День селфи
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Сегодня отмечают День селфи

Сегодня, 21 июня в мире отмечают День селфи.

Автопортреты, ставшие неотъемлемой частью жизни современного человека, приобрели особую популярность благодаря знаменитостям, которые регулярно публикуют селфи на своих страницах в соцсетях. Некоторые из них не только набрали миллионы лайков, но и вошли в историю эры смартфонов.

В День селфи предлагаем вместе с НВ Style вспомнить ставшие культовыми кадры знаменитостей – от совместного снимка мировых звезд на Оскаре до откровенного миррор-селфи Ким Кардашьян.

Эллен ДеДженерес, Брэд Питт, Анджелина Джоли, Джулия Робертс и другие на Оскаре

Барак Обама и Джо Байден

Семейство Кардашьян и другие звезды на Met Gala

Дженнифер Лопес

Ким Кардашьян

 

Рианна

Джастин Бибер и Селена Гомес

Бритни Спирс

Дэвид Бекхэм 

Кайли Дженнер

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