Пати на Оскаре и Обама с Байденом. 10 культовых селфи знаменитостей

Сегодня, 21 июня в мире отмечают День селфи.
Автопортреты, ставшие неотъемлемой частью жизни современного человека, приобрели особую популярность благодаря знаменитостям, которые регулярно публикуют селфи на своих страницах в соцсетях. Некоторые из них не только набрали миллионы лайков, но и вошли в историю эры смартфонов.
В День селфи предлагаем вместе с НВ Style вспомнить ставшие культовыми кадры знаменитостей – от совместного снимка мировых звезд на Оскаре до откровенного миррор-селфи Ким Кардашьян.
Эллен ДеДженерес, Брэд Питт, Анджелина Джоли, Джулия Робертс и другие на Оскаре
If only Bradley's arm was longer. Best photo ever. #oscars pic.twitter.com/C9U5NOtGap— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 3 марта 2014 г.
Барак Обама и Джо Байден
Семейство Кардашьян и другие звезды на Met Gala
Дженнифер Лопес
#loveyourselffirst #feelingempowered #healthybodyhealthymind pic.twitter.com/YWFznoo0KD— Jennifer Lopez (@JLo) 3 ноября 2016 г.
Ким Кардашьян
Рианна
listening to ANTI pic.twitter.com/AgqlhU0GEz— Rihanna (@rihanna) 25 января 2016 г.
Джастин Бибер и Селена Гомес
Бритни Спирс
Дэвид Бекхэм
Кайли Дженнер
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