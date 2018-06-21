Пати на Оскаре и Обама с Байденом. 10 культовых селфи знаменитостей

Сегодня отмечают День селфи

Сегодня, 21 июня в мире отмечают День селфи.

Автопортреты, ставшие неотъемлемой частью жизни современного человека, приобрели особую популярность благодаря знаменитостям, которые регулярно публикуют селфи на своих страницах в соцсетях. Некоторые из них не только набрали миллионы лайков, но и вошли в историю эры смартфонов.

В День селфи предлагаем вместе с НВ Style вспомнить ставшие культовыми кадры знаменитостей – от совместного снимка мировых звезд на Оскаре до откровенного миррор-селфи Ким Кардашьян.

Эллен ДеДженерес, Брэд Питт, Анджелина Джоли, Джулия Робертс и другие на Оскаре

Барак Обама и Джо Байден

Публикация от Vice President Joe Biden (@vp44) 16 Апр 2014 в 6:11 PDT

Семейство Кардашьян и другие звезды на Met Gala

Публикация от Kylie (@kyliejenner) 1 Май 2017 в 7:55 PDT

Дженнифер Лопес

Ким Кардашьян

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 16 Окт 2013 в 11:41 PDT

Рианна

Джастин Бибер и Селена Гомес

Публикация от Justin Bieber (@justinbieber) 27 Авг 2014 в 7:37 PDT

Бритни Спирс

Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 30 Апр 2017 в 4:36 PDT

Дэвид Бекхэм

Публикация от David Beckham (@davidbeckham) 22 Июл 2017 в 7:58 PDT

Кайли Дженнер

Публикация от Kylie (@kyliejenner) 14 Фев 2018 в 10:52 PST

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