Она может все. Джиджи Хадид и Марио Сорренти создали одну из лучших фотоисторий лета

Американская супермодель Джиджи Хадид стала главной героиней свежего номера журнала V Magazine.

Новый номер издания выйдет с тремя разными обложками, на каждой из которых появились кадры из яркого фотосета культового фешн-фотографа Марио Сорренти с Хадид в главной роли.

Фотоистория, которую называют в сети лучшей фотосессией этого лета, получила название Бесстрашная. На новых снимках Хадид появилась в стильных спортивных образах и купальниках из новых коллекций таких Домов моды, как Chanel и Fendi. Съемки фотосессии проходили в Майами.

Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid) 5 Июл 2018 в 7:26 PDT

Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid) 5 Июл 2018 в 7:05 PDT

Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid) 5 Июл 2018 в 6:16 PDT

Помимо новых снимков, на страницах V Magazine появилось интервью с Хадид, которая в дружеской беседе с американской теннисисткой Сереной Уильямс рассказала о своих жизненных принципах и секретах успеха:

«Я считаю, что умею добиваться успеха преимущественно благодаря тому, что все время конкурирую с самой собой. Я конкурирую с лучшими сторонами себя. Я не остановлюсь, пока не доведу все до совершенства, особенно если я знаю, что способна на большее. Когда я профессионально занималась волейболом, я очень серьезно относилась к этому. То же касается и конного спорта. Я с большой ответственностью подхожу ко всему, что делаю. Я всегда хочу быть лучшей, но не для того, чтобы победить кого-то, а для того, чтобы доказать самой себе, что моя тяжелая работа дает результат», - говорит модель.

Хадид также призналась, что всегда была перфекционисткой и не умела проявлять к себе жалость:

«За все эти годы я многому научилась и многое узнала о себе. С каждым прожитым днем я узнаю о себе еще больше и стараюсь понять, как правильно вести себя в этой жизни. Ведь нет точного руководства относительно того, как вести себя на публике, особенно когда ты живешь в полном хаосе. Поэтому понимание, как удовлетворять свои личные потребности на виду у всего мира, приходит лишь в результате ошибок и испытаний. Мне кажется каждый человек должен иметь жалость и сострадание по отношению к самому себе, но для меня это крайне сложно, потому что я перфекционистка. Но с другой стороны, я очень терпелива и знаю, как находить баланс между минимумом и максимумом», - признается звезда.

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