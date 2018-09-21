Ограниченный тираж. Моника Белуччи снялась для юбилейного номера Grazia

Итальянская актриса Моника Беллуччи снялась в черно-белой фотоистории Винсента Питерса для коллекционного издания журнала Grazia.
Легендарная кинозвезда, которая 30 сентября отметит 54-летие, появилась на страницах итальянского глянца в чувственных женственных образах, а также топлесс.
Кадрами из новой стильной съемки актриса также поделилась на своей странице в Instagram, выразив благодарность команде итальянского глянца и поздравив его с юбилеем:
«Сегодня вышел новый номер Grazia, который отмечает свой 80-й юбилей», - написала Беллуччи.
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Откровенный фотосет стал частью фотопроекта, приуроченного к празднованию 80-летия Grazia.
Помимо Беллуччи, в нем приняли участие и другие культовые итальянские звезды моды, музыки, кино и искусств.
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