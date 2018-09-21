Ограниченный тираж. Моника Белуччи снялась для юбилейного номера Grazia

Итальянская актриса Моника Беллуччи снялась в черно-белой фотоистории Винсента Питерса для коллекционного издания журнала Grazia.

Легендарная кинозвезда, которая 30 сентября отметит 54-летие, появилась на страницах итальянского глянца в чувственных женственных образах, а также топлесс.

Кадрами из новой стильной съемки актриса также поделилась на своей странице в Instagram, выразив благодарность команде итальянского глянца и поздравив его с юбилеем:

«Сегодня вышел новый номер Grazia, который отмечает свой 80-й юбилей», - написала Беллуччи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel) 18 Сен 2018 в 8:12 PDT

Откровенный фотосет стал частью фотопроекта, приуроченного к празднованию 80-летия Grazia.

Помимо Беллуччи, в нем приняли участие и другие культовые итальянские звезды моды, музыки, кино и искусств.

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook