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Ограниченный тираж. Моника Белуччи снялась для юбилейного номера Grazia

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Беллуччи снялась в новой фотосессии
© Grazia

Беллуччи снялась в новой фотосессии

Итальянская актриса Моника Беллуччи снялась в черно-белой фотоистории Винсента Питерса для коллекционного издания журнала Grazia.

Легендарная кинозвезда, которая 30 сентября отметит 54-летие, появилась на страницах итальянского глянца в чувственных женственных образах, а также топлесс.

Кадрами из новой стильной съемки актриса также поделилась на своей странице в Instagram, выразив благодарность команде итальянского глянца и поздравив его с юбилеем:

«Сегодня вышел новый номер Grazia, который отмечает свой 80-й юбилей», - написала Беллуччи.

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Публикация от Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel)

Откровенный фотосет стал частью фотопроекта, приуроченного к празднованию 80-летия Grazia.

Помимо Беллуччи, в нем приняли участие и другие культовые итальянские звезды моды, музыки, кино и искусств.

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