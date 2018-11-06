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Однажды в гламурном отеле. Miu Miu представил рекламу с Кендалл Дженнер и звездой Игры престолов

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Адриана Лима, Кендалл Дженнер и другие звезды мира моды снялись в новой рекламе Miu Miu
© Miu Miu

Адриана Лима, Кендалл Дженнер и другие звезды мира моды снялись в новой рекламе Miu Miu

Итальянский Дом моды Miu Miu представил рекламный кампейн новой круизной коллекции одежды.

Главными героинями рекламной фотоистории Miu Miu Croisiere 19, автором которой выступил известный британский фотограф Аласдейр МакЛеллан, выступили знаменитые модели, в числе которых оказались Кендалл Дженнер, Адриана Лима и Тейлор Хилл. Кроме того, в съемках фотосессии приняла участие звезда Игры престолов, британская актриса Гвендолин Кристи.

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Публикация от Miu Miu (@miumiu)

Героини модной съемки позировали в дверях гламурного отеля, демонстрируя стильные образы из новой коллекции – бельевые платья, вечерние наряды, кожаные куртки, а также casual кардиганы и бомберы с принтами и лого итальянской марки.

Ретро-прически моделей для съемки создавал известный стилист-парикмахер Энтони Тернер, в то время как за макияж отвечала визажист Миранда Джойс.

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