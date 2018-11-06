Ностальгия. Хайди Клум показала яркие кадры из сексуальной фотосессии Эллен фон Унверт

Немецкая супермодель Хайди Клум опубликовала серию сексуальных снимков из архивного фотосета культовой Эллен фон Унверт.

45-летняя звезда поделилась с фанами на своей странице в Instagram яркими кадрами, на которых запечатлена в купальниках, мини-юбках и других откровенных образах.

«Возвращаюсь в те дни, когда я была платиновой блондинкой и снялась для одной и единственной Эллен фон Унверт», - так модель подписала серию фотографий.

В комментариях фолловеры супермодели отметили, что Клум ничуть не изменилась с тех дней, когда были сделаны эти сексуальные фото:

«Ты и сейчас выглядишь горячо!», «Ничуть не изменилась с тех времен», «Фигура, конечно, невероятно красивая, но сейчас ты выглядишь ничуть не хуже», - отметили в Сети.

В свою очередь, нашлись и те, кто раскритиковал сексуальную фотосессию Клум:

«Эти фото выглядят дешево», «Очень вульгарно», «Больше показать нечего?», - добавили фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 5 Ноя 2018 в 2:59 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 5 Ноя 2018 в 12:59 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 5 Ноя 2018 в 11:03 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 5 Ноя 2018 в 9:19 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 5 Ноя 2018 в 7:03 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 5 Ноя 2018 в 5:00 PST

Напомним, ранее в одном из интервью Клум призналась, что ей нравится позировать обнаженной и сниматься в ню-фотосессиях. Она также сообщила, что часто посещает нудистские пляжи.

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