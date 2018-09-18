Нет стереотипам. Нередактированные снимки Зои Кравиц украсили обложку журнала

Американская актриса Зои Кравиц (Большая маленькая ложь) снялась для октябрьского номера журнала Harper's Bazaar. Снимки были абсолютно не отредактированы, что вызвало волнение у актрисы и восторг у ее поклонников.

В интервью для журнала, которое у Кравиц брала коллега по сериалу Большая маленькая ложь Риз Уизерспун, она рассказала о стереотипах и страхах, юморе в моде и ролях в Голливуде.

На вопрос о том, не страшно ли было Зои, когда ей сообщили, что для обложки и всего фотосета снимки не будут обработаны в каком-либо редакторе, актриса ответила: «Я немного испугалась, когда они сказали мне. И меня больше всего испугало то, что я испугалась. Это огорчило меня».

Также Кравиц рассказала о расовых стереотипах в Голливуде. «Когда я росла, почти все, кого я видела в кино, были белыми, блондинками и с большой грудью. Это было не то чтобы не нормально, но в конце концов вы задаетесь вопросом: «Я одна такая? Я не интересна?»

При этом она отметила, что постепенно видит изменения в этой ситуации, и добавила, что недавно получила роль, которая по сценарию должна была быть мужской. «Как темнокожая женщина с дредами и татуировками я должна играть не только хиппи. Я также должна мочь играть адвоката, врача или комика или кого бы то ни было! Гея, гетеросексуала, кого угодно. Мы должны начать смотреть шире на то, каково это – быть человеком, живущим в 2018 году», - говорит Зои.

На вопрос о том, помогли ли социальные медиа сделать киноиндустрию более разнообразной, актриса ответила: «Социальные медиа связывают нас и заставляют людей отвечать за свои действия, за принятие решений на кастинге или за невежественную шутку или сюжетную линию. Замечательно, что сейчас есть больше ответственности, но в то же время я чувствую, что социальные сети действительно опасны, потому что там легко тыкать пальцем. Я думаю, что это заставляет актеров бояться рисковать или играть что-то другое, потому что им могут сказать, что это неуместно».

Кравиц рассказала, что обожает съемочную группу сериала Большая маленькая ложь. «На съемках так много женщин, это здорово. Я чувствую другую энергию, женскую энергию. ..Я никогда не чувствовала себя так уверенно и не ощущала такую поддержку», - говорит она.

Уизерспун выразила восхищение стилем коллеги и похвалила ее умение соединять вещи. «Юмор - важнейшая часть моего стиля. Я знаю так много людей, которые являются умниками моды, которые более образованы, чем я, но мне просто нравится мода. Это больше, чем просто материал. В течение последних нескольких лет я работала с Saint Laurent. Это был фантастический опыт работы с таким престижным модным домом. Моя философия в макияже всегда заключалась в том, чтобы подчеркнуть то, что вы любите в себе, а не использовать его, чтобы скрыть себя. Мне нравилось работать с YSL Beauté, потому что они позволили мне быть собой», - ответила Зои.

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