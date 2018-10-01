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Немного солнца в холодной воде. Тина Кароль восхитила Сеть чувственными фото

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Кароль показала чувственные снимки
© Instagram

Кароль показала чувственные снимки

Украинская певица Тина Кароль пополнила свою страницу в Instagram серией новых снимков.

33-летняя артистка опубликовала новые чувственные кадры, на которых предстала в сексуальных образах. В подписи к одному из фото Кароль отметила автора снимков – парижского фотографа Себрана Д’Аржана, который работал над фотокнигой певицы в течение года.

«Если бы могли поговорить всего минуту, чтобы вы сказали?», - написала певица, отметив Д’Аржана хэштегом #sebrandargent.

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Публикация от Tina Karol (@tina_karol)

Кроме того, в подписи к сексуальному снимку, на котором Кароль изображена в откровенном желтом платье, она обратилась к поклонникам с просьбой описать настроение с помощью названия любимой книги:

«Если бы мое настроение нужно было описать названием книги, я выбрала бы - «Немного солнца в холодной воде» Франсуазы Саган. А какой книгой вы бы назвали своё настроение? Поделитесь со мной», - написала она.

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Публикация от Tina Karol (@tina_karol)

В комментариях к новым фото поклонники Кароль восхитились ее стройными формами и чувственными образами:

«Вы невероятно сексуальная девушка», «Ты великолепна», «Какая красивая!», «Нет красивее певицы в Украине», - пишут в комментариях.

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Публикация от Tina Karol (@tina_karol)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Tina Karol (@tina_karol)

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