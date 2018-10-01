Немного солнца в холодной воде. Тина Кароль восхитила Сеть чувственными фото

Украинская певица Тина Кароль пополнила свою страницу в Instagram серией новых снимков.
33-летняя артистка опубликовала новые чувственные кадры, на которых предстала в сексуальных образах. В подписи к одному из фото Кароль отметила автора снимков – парижского фотографа Себрана Д’Аржана, который работал над фотокнигой певицы в течение года.
«Если бы могли поговорить всего минуту, чтобы вы сказали?», - написала певица, отметив Д’Аржана хэштегом #sebrandargent.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Кроме того, в подписи к сексуальному снимку, на котором Кароль изображена в откровенном желтом платье, она обратилась к поклонникам с просьбой описать настроение с помощью названия любимой книги:
«Если бы мое настроение нужно было описать названием книги, я выбрала бы - «Немного солнца в холодной воде» Франсуазы Саган. А какой книгой вы бы назвали своё настроение? Поделитесь со мной», - написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В комментариях к новым фото поклонники Кароль восхитились ее стройными формами и чувственными образами:
«Вы невероятно сексуальная девушка», «Ты великолепна», «Какая красивая!», «Нет красивее певицы в Украине», - пишут в комментариях.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Смотрите также
- Цвет настроения - светлый. Тина Кароль восхитила фанатов фигурой в стильном платье
- Тина Кароль показала, как жила во Дворце Украина
- Тина Кароль выпустила свою красную помаду
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook
Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?
Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас
Комментарии
Правила комментирования