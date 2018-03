Я - перформер. Кристина Агилера о новом этапе в своей жизни

Американская певица и одна из главных поп-звезд конца 90-х Кристина Агилера объявила о своем возвращении в шоу-бизнес, снявшись в новой фотосессии для издания Paper Magazine.

37-летняя поп-исполнительница, которая известна своей любовью к яркой косметике и эпатажным образам, появилась на обложке журнала без макияжа. Пользователи твиттера отметили, что отсутствие макияжа, накладных ресниц и пышной прически сделало артистку практически неузнаваемой. Кроме того, в сети активно обсуждают веснушки Агилеры, которые она тщательно скрывала под слоем тонального крема и пудры на протяжении всей своей карьеры.

Her freckles have just cleansed my soul.