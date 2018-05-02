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Не нравится - не смотри. Самая известная plus size модель в мире отказалась от фотошопа

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Модель отказалась от ретуши своих фото
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Модель отказалась от ретуши своих фото

Самая известная plus size модель в мире, американка Эшли Грэхем отказалась от использования фотошопа в рекламе новой коллекции купальников бодипозитивного бренда Swimsuits For All.

30-летняя звезда приняла участие в съемках рекламной фотосессии совместной коллекции купальников Ashley Graham x Swimsuits For All, разработанной под руководством Грэхем для женщин с пышными формами. Рекламная кампания, получившая название Power of Paparazzi, была создана без ретуши и посвящена естественной красоте женщин «без фотошопа».

На фото Грэхем позировала в купальниках на одном из пляжей Майами, демонстрируя несовершенства фигуры, включая целлюлит и растяжки.

«Эта фотосессия отличается от всех рекламных кампаний, в которых я принимала участие за всю свою карьеру. Я надеюсь, что эти кадры вернут женщинам веру в то, что красота – это наслаждение жизнью и любовь к своему телу», - прокомментировала провокационную съемку модель.

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