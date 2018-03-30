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Навертеть на голову. Белла Хадид возвращает в моду восточные головные уборы

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Белла Хадид диктует моду на тюрбаны
© Vogue

Белла Хадид диктует моду на тюрбаны

Американская супермодель и одна из главных трендсеттеров планеты Белла Хадид приняла участие в модной съемке для майского номера Vogue Япония.

В новой фотосессии 21-летняя звезда модельной индустрии появилась в оригинальных образах, подобранных стилистом Сисси Виан. Хадид позировала в одежде из новых коллекций таких брендов, как Gucci, Balenciaga, Maison Margiela и Marc Jacobs, а дополняли образы тюрбаны, которые стали ключевой темой съемки.

Таким образом, в объективе культового французского фотографа Патрика Демаршелье Хадид продемонстрировала восточные головные уборы в контексте мировой моды. По мнению модных критиков, новая съемка одной из главных моделей современности может задать старт новому тренду – тюрбану, как неотъемлемой части весеннего гардероба.

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