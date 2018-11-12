Мы все нарциссы. Эмили Ратаковски рассказала о культуре эротик-селфи

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски снялась в сексуальной фотосессии для свежего номера журнала Office Magazine, в интервью которому рассказала об Instagram-зависимости и популярности эротик-селфи.

27-летняя звезда, на страницу Instagram которой подписано свыше 20 млн пользователей, призналась, что никогда не стеснялась демонстрировать свое обнаженное тело в соцсетях и отметила, что считает себя нарциссом. В частности, Ратаковски сообщила, что самолюбование стало неотъемлемой частью современного мира:

«Для меня селфи это маленькие автопортреты, которые позволяют посмотреть на себя с другой стороны. Безусловно, селфи, которые я публикую, нельзя назвать произведением искусства или каким-то политическим заявлением, но, тем не менее, мне нравится это делать, потому что в селфи есть что-то позитивное», - заявила модель.

Она добавила, что согласна с мнением, что желание делать селфи связано с самолюбованием:

«Я целиком и полностью понимаю, когда говорят, что наше поколение – поколение нарциссов, но, послушайте, нарциссизм присущ разным поколениям, и людям в абсолютно разном возрасте. Да, сейчас появилось больше возможностей, чем у предыдущих поколений, и мы снимаем больше фото, но делает ли это нас более самовлюбленными, чем другие поколения? Нет. Люди всегда были нарциссами – это человеческая природа», - добавила она.

Ратаковски также назвала себя нетипичной моделью, рассказав о своих нестандартных для модельной индустрии параметрах:

«Модель это, по сути, манекен. Но я не совсем типичная модель. Мой рост – 1,7 м. Я в среднем на четыре дюйма ниже, чем девушки на съемках. У меня большая грудь. Я всегда видела, что отличаюсь от типичной модели и мне часто говорили, что нужно меняться, или вести себя иначе. Но я всегда отвечала – к черту все это! Поэтому я благодарна Instagram за то, что теперь могу издавать подобие журнала о самой себе и это делает меня счастливой. Не потому что я настолько самовлюбленная, а потому что это дает мне возможность создавать собственный имидж, а не идти на поводу у тех, кто хочет все контролировать», - заявила звезда.

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