Мой пятый ребенок. Виктория Бекхэм рассказала о своем фэшн-бизнесе

Британская певица и дизайнер модной одежды Виктория Бекхэм украсила обложку ноябрьского номера журнала Vogue Австралия.

Свою новую фотосессию 44-летняя икона стиля посвятила бизнес-юбилею – 10-летию своего бренда Victoria Beckham. На новых кадрах, автором которых выступил фэшн-фотограф Биби Корнехо Бортвик, Бекхэм появилась в ключевых трендах осенне-зимнего сезона, примерив клетчатое пальто, оверсайз-свитер и объемный тренч.

На своей странице в Instagram бизнесвумен опубликовала обложку свежего номера глянца, поблагодарив редакцию австралийского Vogue:

«Спасибо, Vogue Австралия, за то, что отмечаете вместе со мной юбилей моего бренда. На обложке я позирую в образе из коллекции Victoria Beckham сезона осень-зима 2018. Надеюсь посетить Австралию на следующей неделе!», - подписала снимок звезда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 15 Окт 2018 в 3:06 PDT

В интервью с изданием Бекхэм рассказала о том, как создавала свой успешный модный бренд, назвав его своим пятым ребенком:

«За последние 10 лет я достигла того, о чем даже не могла мечтать. У меня такое чувство, что я занималась этим всю свою жизнь. Я живу и дышу этим брендом семь дней в неделю. Я не бываю в отпуске, я никогда не прекращаю работать, я всегда на связи – по телефону или в электронной почте. Это моя пятый ребенок», - говорит она.

Дизайнер также добавила, что в ее команде работает более 100 сотрудников, и каждого из них она знает по имени.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 15 Окт 2018 в 3:59 PDT

«Я тесно работаю со всеми, я принимаю участие во всех процессах. Я всегда говорила, что это не проект, посвященный моему имени. Это бизнес. Поэтому я делаю вещи, которые будут носить мои клиенты, а не создаю экспонаты, которые будут выставляться в музее», - сообщает звезда.

Напомним, ранее в честь бизнес-юбилея Бекхэм воссоздала культовую фотосессию «в пакете», сделанную в рамках рекламной кампании американского бренда Marc Jacobs в 2008 году.

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