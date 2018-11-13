Ролевая модель. Мишель Обама украсила обложку журнала и дала интервью Опре Уинфри

Бывшая первая леди США Мишель Обама стала главной героиней декабрьского номера американского журнала Elle. Интервью с супругой экс-президента провела одна из самых известных журналисток и ведущих Опра Уинфри.

На обложке, снятой фотографом Миллером Мобли, Мишель позирует в белоснежном наряде и кожаном корсете от Dior.

В интервью Обама рассказала о своей книге мемуаров Становление (Becoming), в которой описывает жизнь своей семьи после Овального кабинета, давление на первую темнокожую семью в Белом доме, а также свои внутренние личные переживания. Также, отвечая на вопросы Уинфри, Мишель говорила о нынешнем президенте Дональде Трампе, политике и чувстве ответственности.

«Люди часто спрашивают меня: «Почему вы такие настоящие?» «Почему люди так легко с вами общаются?» И я считаю, что это потому, что я люблю себя. Мне нравится моя история и все мои шишки и синяки. Это то, что делает меня уникальной. Поэтому я всегда была открыта с моими сотрудниками, с молодыми людьми, с моими друзьями. И с другой стороны: Опра, я знаю, что, нравится нам это или нет, мы с Бараком всегда будем примером для подражания», - говорит Мишель.

"Мне не нравится, когда публичные люди делают шаг назад и говорят: "Я не образец для подражания. Я не хочу этой ответственности". Слишком поздно. Вы - ролевая модель. Молодежь смотрит на вас. И я не хочу, чтобы молодые люди смотрели на меня, и думали: «Ну, у нее никогда не было проблем, у нее никогда не было страхов", - добавила она.

Экс-первая леди рассказала о том, как изменилась ее жизнь после переезда из Белого дома, где она «даже не могла открыть окно»: «Я в своем новом доме, только я и Бо, и Санни (собаки семьи), и я делаю простые вещи. Я спускаюсь вниз и открываю шкаф на собственной кухне, чего вы не делаете в Белом доме, потому что там всегда кто-то делает это за тебя: «Позвольте мне вам помочь. Что вам нужно?» - и я делаю себе тост. Тосты с сыром. Затем я беру свой тост, и выхожу на задний двор. Я сажусь на крыльцо, и там лают собаки, и я осознаю, что Бо и Санни никогда не слышали соседних собак. И я такая: «Да, мы сейчас в реальной жизни, ребята».

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