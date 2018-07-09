Личное тело. Самая известная plus size модель мира снялась топлесс

Одна из самых известных plus size моделей мира, американка Эшли Грэхем снялась в рекламе купальников топлесс.

Пышнотелая модель позировала на пляже топлесс для рекламы новой коллекции купальников бренда Swimsuits for All, с которым Грэхем сотрудничает уже в четвертый раз, сообщает Maxim.

На новых кадрах, а также в видеоролике, опубликованном накануне на официальном YouTube-канале издания Sports Illustrated Swimsuit, модель позирует на пляже полуобнаженной, а также в элегантном черном монокини с завязками.

Грэхем отметила, что посвятила коллекцию женскому единству:

«Я всегда стремилась поднять тему инклюзивности и вдохновить женщин быть едиными, а не разделяться по размеру, указанному на бирке», - говорит звезда.

Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) 2 Июн 2018 в 8:57 PDT

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