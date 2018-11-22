Мастер сторителлинга. Легендарный дизайнер Ральф Лорен на обложке WSJ. Magazine

Американский дизайнер, удостоенный титула Легенда моды Советом дизайнеров США, Ральф Лорен украсил обложку специального выпуска журнала WSJ. Magazine. Выпуск посвящен инноваторам в разных сферах жизни.

«Задолго до того, как Интернет изменил моду и сделал слово «инфлюенсер» работой, Лорен, возможно, был первой в мире звездой Instagram, на десятилетия опередив изобретение приложения. Он усовершенствовал форму, пропагандирующую образ жизни, который он продавал, демонстрируя свою семью, свои дома, свои машины. Лорен, который запустил свою первую мужскую коллекцию в 1968 году, также стал пионером среди дизайнеров, которые сами не создают. Сегодня для креативных директоров важно наблюдать за имиджем и продукцией бренда, оставляя ленту сантиметра помощникам. Лорен говорит, что не умеет шить. Ему никогда не нужно было», - пишет издание.

Фото: Cass Bird

«Я создал все это. Я не ходил в школу моды. Я создал ресторан. Я создал домашний бизнес. Я создал образ жизни. Я создал одежду для жизни, а не только моду, - говорит Лорен. - Я был потребителем. Я желал того же, что и другие люди».

Его подход изменил американский модный ландшафт, создав шаблон создания бренда и открыв двери для целого ряда лайфстайл-компаний вроде J.Crew и Goop. Студии Ральфа Лорена также служили школой для поколения дизайнеров: Вера Вонг, Тим Коппенс, Том Браун. «Мы называли его Университет Поло», - говорит Джон Варватос, который возглавлял отделение мужской одежды бренда в 90-х, и по уходу запустил свой бренд.

Фото: Cass Bird

В 1967 году все началось с того, как денди в модном костюме собрал в коробку разработанные им яркие галстуки и отвез их в магазины Манхэттена. В свои 20 с чем-то лет Лорен уже проявил инстинкт сторителлинга. Одним из первых, после клерка для отслеживания заказов, он нанял публициста, чья работа заключалась в том, чтобы создать условия для рассказывания истории Ральфа Лорена.

«Я продвигаю уровень вкуса, полное ощущение. Важно показать клиенту, как носить эти галстуки, идею, стоящую за ними», - говорил Лорен в интервью журналу Daily News Record в 1967 году.

По мере того, как компания росла, Лорена критиковали за стремление к элитарности, при учете его происхождения из среднего класса. Но его бренд отражал реальный образ жизни, который Лорен, сын еврейских иммигрантов из Беларуси, строил для своей растущей семьи.

Фото: Cass Bird

Деловая проницательность сделала Лорен более богатым, чем большинство его сверстников. Сейчас его состояние насчитывает 6,8 млрд долларов, что позволило Forbes назвать его в октябре 71-м в списке самых богатых американцев.

После того, как у него обнаружили доброкачественную опухоль головного мозга в 1987 году, он занялся благотворительностью. «Доктор сказал: «Ральф, нам нужно оперировать, мы что-то нашли», - вспоминает он. Потеряв друга, редактора журнала Washington Post Нину Хайд в 1990 году, он основал организацию Fashion Targets Breast Cancer.

Фото: Cass Bird

За свою жизнь Лорен стал приятелем для многих знаменитостей и политиков, он регулярно жертвует средства на Демократическую партию. Наряд именно его бренда выбрала Мелания Трамп для инаугурации мужа в 2017 году.

«Я вырос в этой стране. Она была очень добра ко мне. Я начал с нуля и построил отличную компанию. Я очень этим горжусь. Поэтому я хочу убедиться, что мы остаемся счастливыми, и я могу сделать так много - ведь я не президент Соединенных Штатов», - говорит Лорен.

Фото: Cass Bird

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