Космическая. Рианна снялась в белье для рекламы своего бренда

Известная певица Рианна снялась в сексуальной рекламе своей новой коллекции нижнего белья Savage x Fenty.
На рекламных кадрах 30-летняя звезда демонстрирует соблазнительные комплекты нижнего белья собственного дизайна. Снимки из рекламного кампейна были опубликованы на официальной странице Savage x Fenty в Instagram.
Кроме того, опубликовано рекламное видео, в котором Рианна появляется с другими моделями, представляющими новую коллекцию бренда.
После публикации кадров из рекламного кампейна в Сети разгорелась горячая дискуссия на тему аппетитных форм Рианны.
Так, некоторые пользователи Instagram осудили певицу за лишний вес, в то время как другие назвали ее новой представительницей движения plus size моделей.
«Она очень сильно поправилась!», «Рианна, пора худеть», «А мне нравится! Такая сексуальная», - разделились мнения пользователей Instagram.
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