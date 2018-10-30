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Космическая. Рианна снялась в белье для рекламы своего бренда

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Рианна снялась в рекламе своего бренда нижнего белья
© Instagram

Рианна снялась в рекламе своего бренда нижнего белья

Известная певица Рианна снялась в сексуальной рекламе своей новой коллекции нижнего белья Savage x Fenty.

На рекламных кадрах 30-летняя звезда демонстрирует соблазнительные комплекты нижнего белья собственного дизайна. Снимки из рекламного кампейна были опубликованы на официальной странице Savage x Fenty в Instagram.

Кроме того, опубликовано рекламное видео, в котором Рианна появляется с другими моделями, представляющими новую коллекцию бренда.

После публикации кадров из рекламного кампейна в Сети разгорелась горячая дискуссия на тему аппетитных форм Рианны.

Так, некоторые пользователи Instagram осудили певицу за лишний вес, в то время как другие назвали ее новой представительницей движения plus size моделей.

«Она очень сильно поправилась!», «Рианна, пора худеть», «А мне нравится! Такая сексуальная», - разделились мнения пользователей Instagram.

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Публикация от SAVAGE X FENTY BY RIHANNA (@savagexfenty)

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Публикация от SAVAGE X FENTY BY RIHANNA (@savagexfenty)

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