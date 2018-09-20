Короче. Белла Хадид снялась в сексуальном образе для рекламы денима

Американская супермодель Белла Хадид снялась в сексуальном образе для рекламы новой коллекции денима австралийского бренда The Feel Studio.
21-летняя звезда появилась на рекламных кадрах в джинсах с завышенной талией и укороченном топе, обнажающем грудь. Образ дополнил минималистичный макияж.
Новая коллекция The Feel Studio, лицом которой стала Хадид, включила в себя вещи для повседневного гардероба - джинсы в трендовых oversize моделях с завышенной талией, а также лаконичные кроп-топы и футболки с надписью Feel.
Вчера, 19 сентября Хадид поделилась с поклонниками в Instagram новым видео, сделанным накануне отъезда из Италии, куда она прилетела, чтобы принять участие в показе Alberta Ferretti в рамках Недели моды в Милане. В видео модель появляется в золотом вечернем платье и прощается с Италией, посылая поклонникам воздушный поцелуй:
«Чао, Италия!», - подписала видео звезда.
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Отметим, ранее Хадид приняла участие в съемках откровенной фотосессии для британского модного глянца Pop Magazine. На страницах издания манекенщица предстала в сексуальных образах, а также топлесс.
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