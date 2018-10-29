Кира Найтли снялась в мини-фильме Chanel

Голливудская актриса Кира Найтли продолжила сотрудничество с Chanel в роли амбассадора бренда.
33-летняя британская кинозвезда стала лицом новой коллекции украшений Coco Crush и снялась в рекламном кампейне, получившем название My Way, My Allure.
Найтли появилась на рекламных кадрах в кольцах, серьгах, браслетах и подвесках из новой коллекции, а также снялась в мини-фильмах Chanel, в которых переосмыслила высказывания культовой Габриэль Шанель.
Так, в одном из роликов актриса переигрывает цитату основательницы модного дома Всегда убирай, никогда не добавляй, озвучивая в кадре свою версию знаменитой фразы - Я всегда добавляю и никогда не убираю.
Coco Crush от Chanel. Мини-фильмы
Coco Crush от Chanel. Рекламный кампейн
Отметим, Найтли является лицом парфюма Coco Mademoiselle и коллекции помад Rouge Coco. Ранее был представлен мини-фильм, посвященный переизданию одного из главных бестселлеров прошлого десятилетия - аромата Chanel Coco Mademoiselle, в котором актриса перевоплотилась в «леди Коко».
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