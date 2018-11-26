Хороший тон. Кира Найтли рассказала о детях, работе и свободе быть собой

Актриса и молодая мама Кира Найтли снялась до обложки нового номера журнала Harper`s Bazaar и рассказала о семье, работе и обретении свободы быть собой.

Автором фотосета стал Том Крейг. На снимке, выбранном для обложки издания, актриса позирует в бархатном платье от Chanel Haute Couture и украшениях Chanel. Во всей фотосессии стилистом съемки были созданы сдержанные, классические образы из нарядов черного и серебристого цветов и украшений в тон.

Фото: Tom Craig

Во время беременности Найтли взяла годовую паузу в актерской карьере, а спустя 4 месяца после рождения дочери с семьей переехала в Нью-Йорк, чтобы играть главную роль в спектакле на Бродвее. «На самом деле я не знаю, как мы это сделали, - вспоминает она. - Если у нас будет еще один ребенок, я бы не сказала, что снова это сделаю. Это было совершенно безумно». Она платила няне вдвое больше, чем зарабатывала за восемь трехчасовых шоу в неделю, но говорит, что материнские гормоны и избыточные эмоции оказалась полезны для роли.

Фото: Tom Craig

Затем Найтли вернулась в кино, и снялась в Колетт, Берлин, я люблю тебя и Щелкунчике и Четырех королевствах. «Моя мама всегда работала, когда я была маленькой, - говорит актриса, - и она всегда была в курсе, что я продолжаю работать. Я полагаю, что мое чувство собственного достоинства выросло из гордости за нее».

Она отмечает, что работа стала для нее способом сохранить чувство самоидентификации. При этом Найтли признает, что может рассчитывать на армию помощников, включая ее мать и няню, и мужа Джеймса Райтона.

Фото: Tom Craig

Также Найтли рассказала о съемках в главной роли в биографическом фильме Колетт, где она играет писательницу. «Это отличная роль, - говорит она. - Я думала о том, кого мечтала сыграть в детстве – и это тот персонаж».

Этот фильм появился в эпоху Me Too, и актриса рада, что этот ящик Пандоры наконец открыли: «Возможно, разговаривать - это единственный способ справиться с этим. Хотя я бы хотела, чтобы некоторые из парней тоже заговорили ... Мы должны поговорить с другой стороной, чтобы понять, как мы воспитываем наших мальчиков?»

Фото: Tom Craig

Фото: Tom Craig

Фото: Tom Craig

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