Хоррор вместо эротики. Звезда 50 оттенков серого снялась в фотоистории Джии Копполы и рассказала о своем новом фильме

Американская актриса Дакота Джонсон стала главной героиней свежего номера итальянского глянца Grazia.

Звезда нашумевшей эротической трилогии 50 оттенков серого появилась на страницах глянца в нарядах из весенне-летних коллекций таких брендов, как Gucci, Versace, Rodarte и Juan Carlos Obando.

Автором «неформатной» фотосессии с Джонсон, выполненной в ретро-стиле, выступила популярный кинорежиссер и фотограф Джиа Коппола. По признанию актрисы, фотоработы Копполы, с которой она знакома с юности, стали для нее настоящим открытием. Джонсон призналась, что ранее не работала ни с одним фотографом, который взял бы на себя смелость делать фотосессии для глянцевых изданий в подобном стиле.

«Мы дружили, когда были совсем молоденькими девочками. Мы росли в Лос-Анджелесе, посещали одни и те же места и обе дышали атмосферой кино благодаря нашим родителям. Как ни странно, эта фотосессия – наш дебют в качестве команды, ведь раньше мы ни разу не работали вместе. И должна признать, что для меня эта работа стала настоящим открытием», - говорит Джонсон.

Она также добавила, что была впечатлена тем, насколько точно Копполе удается передать эмоции и настроение героя сквозь свой объектив:

«Я была поражена тем, как Джиа трансформирует реальность с помощью своих снимков. Каждый кадр наполнен глубокими эмоциями. Ей нравится работать в неформальном стиле, но в то же время она контролирует каждую деталь, доводя свои фотоработы до совершенства», - сообщила актриса.

Отметим, в начале февраля состоялась премьера 50 оттенков свободы – заключительного фильма трилогии об Анастейше Стил и Кристиане Грее. Джонсон признается, что строить актерскую карьеру после участия в таком крупном и скандальном проекте, как 50 оттенков серого, крайне непросто, ведь ее имя теперь прочно ассоциируется с образом Анастейши и, по мнению некоторых режиссеров, может мешать ей играть другие серьезные роли в кино.

Впрочем, для итальянского режиссера Луки Гуадьянино актерское прошлое Джонсон не стало помехой. Актриса рассказала, как получила от него предложение сняться в римейке классического хоррора Дарио Ардженто под названием Суспирия.

«Съемки в фильме Суспирия стали для меня настоящим испытанием. Во время съемок ежедневно меня переполняли сильные эмоции. Для меня это был очень стрессовый опыт, но в то же время, как актриса, я испытала невероятное удовлетворение. Я благодарна Луке Гуадьянино за возможность работать с ним. Я чувствую, что это сотрудничество сделало меня более взрослой не только, как актрису, но и как человека», - призналась она.

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook